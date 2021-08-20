В Сети гадают, кто позвонил Меркель в начале встречи с Путиным

В Сети гадают, кто позвонил Меркель во время встречи с Путиным Видео © LIFE

Телефонный звонок неожиданно раздался в начале встречи президента России Владимира Путина и канцлера ФРГ Ангелы Меркель. Во время приветственной речи российского лидера в Зелёной гостиной Большого Кремлёвского дворца вдруг зазвучала мелодия. Сначала никто не понял, чей телефон издаёт звуки, и лишь спустя несколько мгновений фрау канцлер, спохватившись, достала сотовый из кармана. По всей видимости, глава германского правительства забыла выключить телефон перед встречей.

Российский лидер на инцидент отреагировал по-джентльменски: чтобы не смущать гостью из Берлина, он продолжил свою речь как ни в чём не бывало. А пользователи соцсетей принялись гадать, кто же мог позвонить "на трубку" Меркель во время важного визита. Кандидат, похоже, у всех один.

Как ранее сообщал Лайф, это первая с начала пандемии очная встреча президента России и канцлера ФРГ. В то же время она будет последней для Меркель в роли главы германского правительства, поскольку на предстоящих в сентябре парламентских выборах она не будет выдвигать свою кандидатуру на этот пост.