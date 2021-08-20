В Китае сравнили демократию США с холодным молоком
Вашингтон и его союзники не должны монополизировать право на определение политического строя. По словам дипломата, он должен удовлетворять ожиданиям жителей страны.
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Официальный представитель МИД Китая Хуа Чуньин заявила, что американская трактовка демократии не подходит другим странами так же, как ежедневное потребление холодного молока для китайцев. Она призвала США прекратить навязывать свои устои другим государствам.
"Как демонстрируют факты, демократия не имеет универсальной модели подобно тому, как холодное молоко не усваивается в желудках китайцев, а американцам непривычно есть палочками", — указала дипломат.
Американской демократии не нужно становиться кока-колой, которую производят в США, а по итогу весь мир получает одинаковый вкус, подчеркнула Чуньин. Она также отметила, что Вашингтон и его союзники не должны монополизировать право на определение того, является ли страна демократической. По словам дипломата, главное, чтобы она удовлетворяла ожиданиям её жителей.
К слову, это не первый раз, когда Китай употребляет подобные сравнения в адрес США. В апреле текущего года глава МИД КНР Ван И заявил, что демократия — это не кока-кола, где США производят изначальный сироп и весь мир имеет один вкус. В Пекине также подчеркнули, что ни одно государство не обязано подгонять свою систему под предпочтения других.
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