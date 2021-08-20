В Китае сравнили демократию США с холодным молоком

Официальный представитель МИД Китая Хуа Чуньин заявила, что американская трактовка демократии не подходит другим странами так же, как ежедневное потребление холодного молока для китайцев. Она призвала США прекратить навязывать свои устои другим государствам.

"Как демонстрируют факты, демократия не имеет универсальной модели подобно тому, как холодное молоко не усваивается в желудках китайцев, а американцам непривычно есть палочками", — указала дипломат.

Американской демократии не нужно становиться кока-колой, которую производят в США, а по итогу весь мир получает одинаковый вкус, подчеркнула Чуньин. Она также отметила, что Вашингтон и его союзники не должны монополизировать право на определение того, является ли страна демократической. По словам дипломата, главное, чтобы она удовлетворяла ожиданиям её жителей.