Международная федерация гимнастики отказалась предоставить протоколы по судейству Авериных

Руководитель делегации сборной России на Олимпиаде в Токио Андрей Конокотин заявил, что Международная федерация гимнастики (FIG) отказалась предоставить протоколы по итогам выступления российских спортсменок Дины и Арины Авериных в личном многоборье на Играх. Об этом сообщается на сайте ОКР.



Накануне представители FIG объявили, что федерация довольна судейством турнира в многоборье по художественной гимнастике на Играх в Японии. Технический комитет организации провёл проверку всех результатов и оценок судей, не выявив каких-либо нарушений.

"Важно отметить, что, помимо настоятельных заверений о честности и непредвзятости судейства и оценочной системы, в письме чётко прописан отказ предоставить результаты видеоанализа выступлений спортсменок в индивидуальном и командном многоборьях, а также детализированные протоколы выставления оценок и штрафных баллов участницам соревнований (судейские карточки), которые были запрошены нами ещё в Токио — 7 и 8 августа", — заявил Конокотин.

Напомним, что на Играх в Токио 13-кратную чемпионку мира Дину Аверину судьи поставили на второе место в многоборье, несмотря на то что получившая золото Ашрам в ходе выступления выронила ленту из рук. Сестра-близняшка Дины — Арина Аверина — в итоге стала только четвёртой. В художественной гимнастике россиянки не смогли выиграть золото на Олимпиаде впервые за 25 лет.