Предприимчивый московский таксист, который за 33 тысячи рублей довёз иностранку из аэропорта Шереметьево до гостиницы на Ленинском проспекте, сразу предупредил пассажирку о своих расценках. Как рассказал Лайфу источник, один километр на "Хёндай-Сонате" у этого водителя обойдётся пассажиру в 249 рублей, ещё столько же придётся отдать за каждую минуту езды.

По нашим данным, протяжённость маршрута, по которому ехала 61-летняя гражданка Германии, составляет около 47 километров, а преодолеть это расстояние можно примерно за полтора часа. Исходя из тарифа таксиста, такая сумма вполне могла "накапать".

По окончании поездки, как утверждает источник, женщина также расписалась в договоре оказания услуг и взяла у водителя чек. При этом, как отмечается, таксист считает, что предоставляет услуги уровня бизнес-класса.

Как уже писал Лайф, изначально туристка не стала заказывать машину через приложение и решила доехать на той, что стояла неподалёку от здания аэропорта. После инцидента пассажирка направилась к правоохранителям. По нашим данным, сейчас проводится проверка.