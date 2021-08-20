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    47 км на бизнес-классе: Лайф узнал тариф таксиста, прокатившего иностранку по Москве за 33 тысячи рублей

    По окончании поездки, как утверждает наш источник, пассажирка также расписалась в договоре оказания услуг и взяла чек.

    20 августа, 11:48
    <p>Фото © LIFE</p>

    Фото © LIFE

    Предприимчивый московский таксист, который за 33 тысячи рублей довёз иностранку из аэропорта Шереметьево до гостиницы на Ленинском проспекте, сразу предупредил пассажирку о своих расценках. Как рассказал Лайфу источник, один километр на "Хёндай-Сонате" у этого водителя обойдётся пассажиру в 249 рублей, ещё столько же придётся отдать за каждую минуту езды.

    По нашим данным, протяжённость маршрута, по которому ехала 61-летняя гражданка Германии, составляет около 47 километров, а преодолеть это расстояние можно примерно за полтора часа. Исходя из тарифа таксиста, такая сумма вполне могла "накапать".

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    По окончании поездки, как утверждает источник, женщина также расписалась в договоре оказания услуг и взяла у водителя чек. При этом, как отмечается, таксист считает, что предоставляет услуги уровня бизнес-класса.

    Как уже писал Лайф, изначально туристка не стала заказывать машину через приложение и решила доехать на той, что стояла неподалёку от здания аэропорта. После инцидента пассажирка направилась к правоохранителям. По нашим данным, сейчас проводится проверка.

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    Ранее в Подмосковье таксист взорвал банкоматы ради денег, но ничего не получил. В итоге злоумышленника поместили в изолятор временного содержания, в отношении него возбуждено сразу три уголовных дела.

    Авторы
    Наталья Исакова
    Наталья Исакова

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