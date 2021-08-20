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    Жителей Кубани призвали подготовиться к возможной эвакуации

    Ранее режим ЧС ввели в Крымске, Нижнебаканском, Пригородном и Южном поселениях, а в соседних пунктах поставили визуальные посты.

    20 августа, 11:36
    <p>Фото © Telegram / <a href="https://t.me/sergeyi_les/227" target="_blank" rel="noopener noreferrer">sergeyi_les</a></p>

    Фото © Telegram / sergeyi_les

    Подтопление в Крымском районе. Видео © Telegram / sergeyi_les

    Глава Крымского района Кубани Сергей Лесь оповестил население о подступлении воды, а также заявил, что люди должны собрать всё необходимое для эвакуации.

    "Уважаемые жители Крымска и Крымского района! В город идёт вода! Срочно соберите необходимые вещи, продумайте пути эвакуации, поднимитесь на возвышенность!" — написал Лесь в своём телеграм-канале.

    Путин поручил проработать ограничения на строительство жилья в зонах подтопления

    Путин поручил проработать ограничения на строительство жилья в зонах подтопления

    Ранее сообщалось, что в Крымске, Нижнебаканском, Пригородном и Южном поселениях объявили режим ЧС из-за угрозы подтопления. Для оповещения местных жителей о ситуации включили сирены. А в соседних населённых пунктах выставили визуальные посты.

    Авторы
    Светлана Оперук
    Светлана Оперук

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