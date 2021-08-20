Жителей Кубани призвали подготовиться к возможной эвакуации
Ранее режим ЧС ввели в Крымске, Нижнебаканском, Пригородном и Южном поселениях, а в соседних пунктах поставили визуальные посты.
Фото © Telegram / sergeyi_les
Подтопление в Крымском районе. Видео © Telegram / sergeyi_les
Глава Крымского района Кубани Сергей Лесь оповестил население о подступлении воды, а также заявил, что люди должны собрать всё необходимое для эвакуации.
"Уважаемые жители Крымска и Крымского района! В город идёт вода! Срочно соберите необходимые вещи, продумайте пути эвакуации, поднимитесь на возвышенность!" — написал Лесь в своём телеграм-канале.
Ранее сообщалось, что в Крымске, Нижнебаканском, Пригородном и Южном поселениях объявили режим ЧС из-за угрозы подтопления. Для оповещения местных жителей о ситуации включили сирены. А в соседних населённых пунктах выставили визуальные посты.
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