Жителей Кубани призвали подготовиться к возможной эвакуации

Подтопление в Крымском районе. Видео © Telegram / sergeyi_les

Глава Крымского района Кубани Сергей Лесь оповестил население о подступлении воды, а также заявил, что люди должны собрать всё необходимое для эвакуации.

"Уважаемые жители Крымска и Крымского района! В город идёт вода! Срочно соберите необходимые вещи, продумайте пути эвакуации, поднимитесь на возвышенность!" — написал Лесь в своём телеграм-канале.