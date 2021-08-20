Украина создаст группу по нейтрализации угроз от "Северного потока – 2"
В неё уже вошли вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина, министр юстиции Денис Малюська и министр энергетики Герман Галущенко.
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На Украине создаётся рабочая группа для нейтрализации угроз национальной безопасности из-за "Северного потока – 2". Об этом стало известно из письма премьер-министра Дениса Шмыгаля и главы офиса президента Андрея Ермака, сообщает РБК-Украина.
Так, планируется создание целой коммуникационной платформы, где будут обсуждаться наработки и предложения необходимых мер. Ермак по инициативе президента Украины Владимира Зеленского попросил согласовать включение в группу вице-премьера по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольги Стефанишиной и министра юстиции Дениса Малюськи. Шмыгаль в ответном письме добавил к этому списку министра энергетики Германа Галущенко.
Ранее Лайф рассказывал, что в Европе увидели в "Северном потоке – 2" спасение от газового кризиса. На фоне нынешнего сокращения поставок топлива из России цены там растут, а новый газопровод может изменить ситуацию.
Напомним, проект "Северный поток – 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья России до Германии через Балтийское море. Строительные работы могут быть закончены уже в конце августа 2021 года, газопровод завершён на 99%.
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