Украина создаст группу по нейтрализации угроз от "Северного потока – 2"

На Украине создаётся рабочая группа для нейтрализации угроз национальной безопасности из-за "Северного потока – 2". Об этом стало известно из письма премьер-министра Дениса Шмыгаля и главы офиса президента Андрея Ермака, сообщает РБК-Украина.

Так, планируется создание целой коммуникационной платформы, где будут обсуждаться наработки и предложения необходимых мер. Ермак по инициативе президента Украины Владимира Зеленского попросил согласовать включение в группу вице-премьера по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольги Стефанишиной и министра юстиции Дениса Малюськи. Шмыгаль в ответном письме добавил к этому списку министра энергетики Германа Галущенко.

Ранее Лайф рассказывал, что в Европе увидели в "Северном потоке – 2" спасение от газового кризиса. На фоне нынешнего сокращения поставок топлива из России цены там растут, а новый газопровод может изменить ситуацию.