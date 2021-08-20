В Европе увидели в "Северном потоке – 2" спасение от газового кризиса
На фоне нынешнего сокращения поставок топлива из России цены там растут, а новый газопровод может изменить ситуацию.
Фото © Nord Stream 2 / Igor Kuznetsov
Если грядущая зима окажется холодной, Европу не спасут и многочисленные терминалы сжиженного природного газа. Объёмы поставок СПГ упали до минимума за последние три года. Сказываются и высокие цены на топливо в Азии — они готовы платить больше. Вместе с этим Россия сокращает поставки топлива в Европу. С учётом всего перечисленного цены на газ там нестабильны, пишет Bloomberg. Рынок "находится на пределе", ожидая поставок по почти завершённому газопроводу "Северный поток – 2".
"Европе необходимо пополнить запасы в хранилищах, но в условиях нынешней борьбы за поставки, похоже, рынок будет очень напряжённым, если не увеличатся объёмы поставок по газопроводам", — признаёт Эйстейн Каллеклев (Oystein Kalleklev), генеральный директор компании Flex LNG Ltd.
На фоне этого руководитель отдела эксплуатации и торговли консалтингового конгломерата "Ди-би груп" (DB Group) Тим Партридж отмечает, что поставки по газопроводу "Северный поток – 2", которые ожидаются уже в том году, "начнутся очень вовремя".
"Когда "Северный поток – 2" будет введён в эксплуатацию в полном объёме, в расчётном сценарии "белого рыцаря" это может уменьшить дефицит поставок. Нельзя считать Россию страной, использующей энергию в качестве экономического или политического оружия", — говорит Партридж в интервью агентству.
Проект "Северный поток – 2", как рассказывал Лайф, предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья России до Германии через Балтийское море. Строительные работы могут быть закончены уже в конце августа 2021 года, газопровод завершён на 99%.
Комментариев: 0