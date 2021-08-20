В Европе увидели в "Северном потоке – 2" спасение от газового кризиса

Если грядущая зима окажется холодной, Европу не спасут и многочисленные терминалы сжиженного природного газа. Объёмы поставок СПГ упали до минимума за последние три года. Сказываются и высокие цены на топливо в Азии — они готовы платить больше. Вместе с этим Россия сокращает поставки топлива в Европу. С учётом всего перечисленного цены на газ там нестабильны, пишет Bloomberg. Рынок "находится на пределе", ожидая поставок по почти завершённому газопроводу "Северный поток – 2".

"Европе необходимо пополнить запасы в хранилищах, но в условиях нынешней борьбы за поставки, похоже, рынок будет очень напряжённым, если не увеличатся объёмы поставок по газопроводам", — признаёт Эйстейн Каллеклев (Oystein Kalleklev), генеральный директор компании Flex LNG Ltd.

На фоне этого руководитель отдела эксплуатации и торговли консалтингового конгломерата "Ди-би груп" (DB Group) Тим Партридж отмечает, что поставки по газопроводу "Северный поток – 2", которые ожидаются уже в том году, "начнутся очень вовремя".