Определено время года, когда у россиян самые большие расходы

Россияне тратят значительно больше зимой, чем в остальные времена года. Такие выводы сделаны из подсчётов оператора фискальных данных СБИС. Аналитики объясняют это чередой праздников.

"Именно зимой россияне готовы потратить до девяти тысяч рублей на ювелирную продукцию, а средний чек в продуктовом магазине возрастает до 700 рублей", — подсчитали авторы исследования, передаёт РИА "Новости".

Как ни странно, растёт зимой продажа даже садовых принадлежностей. Средний чек увеличивается до 1500 рублей, в то время как летом — 1200 рублей. Лето и весна оказались периодами самого низкого среднего чека — по 500 рублей за каждый поход в продуктовый, 3000 рублей на косметику и бытовую химию, около 5000 рублей на ювелирную продукцию и 1200 рублей на садоводство. А вот трат на строительство в эти месяцы больше: средний чек весной и летом составляет около 5000 рублей.

Осень для россиян чуть более дорогое время года, в этот период средний чек в продуктовых магазинах увеличивается до 600 рублей.