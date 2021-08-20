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    Определено время года, когда у россиян самые большие расходы

    Больше тратят граждане не только на продукты питания, но и на драгоценности, садовые принадлежности.

    20 августа, 04:26
    <p>Фото © Агентство "Москва"</p>

    Фото © Агентство "Москва"

    Россияне тратят значительно больше зимой, чем в остальные времена года. Такие выводы сделаны из подсчётов оператора фискальных данных СБИС. Аналитики объясняют это чередой праздников.

    "Именно зимой россияне готовы потратить до девяти тысяч рублей на ювелирную продукцию, а средний чек в продуктовом магазине возрастает до 700 рублей", — подсчитали авторы исследования, передаёт РИА "Новости".

    Как ни странно, растёт зимой продажа даже садовых принадлежностей. Средний чек увеличивается до 1500 рублей, в то время как летом — 1200 рублей. Лето и весна оказались периодами самого низкого среднего чека — по 500 рублей за каждый поход в продуктовый, 3000 рублей на косметику и бытовую химию, около 5000 рублей на ювелирную продукцию и 1200 рублей на садоводство. А вот трат на строительство в эти месяцы больше: средний чек весной и летом составляет около 5000 рублей.

    Осень для россиян чуть более дорогое время года, в этот период средний чек в продуктовых магазинах увеличивается до 600 рублей.

    Исследование показало, как изменился средний чек россиян в феврале

    Исследование показало, как изменился средний чек россиян в феврале

    Ранее в туротрасли спрогнозировали снижение цен на отдых в Египте на 30%. Не исключается, что к осени средний чек может уменьшиться на пять – десять тысяч рублей.

    Авторы
    Артем Порвин
    Артем Порвин

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