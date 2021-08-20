Умер всемирно известный американский художник-фотореалист Чак Клоуз

В возрасте 81 года скончался американский художник Чак Клоуз. Об этом сообщает журнал Hollywood Reporter со ссылкой на поверенного Клоуза. Причину смерти он не указал.

Умер художник в больнице города Оушенсайд, штат Нью-Йорк. Прославился он благодаря крупным гиперреалистичным портретам знаменитостей. Его работы выставляются в картинных галереях по всему миру. Среди моделей были Билл Клинтон и Барак Обама, Брэд Питт, Кейт Мосс и другие известные личности.

С 1988 года Клоуз был прикован к инвалидному креслу. С детства он страдал прозопагнозией — недугом, который мешает хорошо распознавать лица. Это сказалось на особой технике художника.