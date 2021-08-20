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    Умер всемирно известный американский художник-фотореалист Чак Клоуз

    Редкая болезнь привела его к своеобразному стилю портретов. Его моделями были Билл Клинтон и Барак Обама, Брэд Питт, Кейт Мосс и другие.

    20 августа, 03:49
    <p>Фото © ТАСС / Вадим Жернов</p>

    Фото © ТАСС / Вадим Жернов

    В возрасте 81 года скончался американский художник Чак Клоуз. Об этом сообщает журнал Hollywood Reporter со ссылкой на поверенного Клоуза. Причину смерти он не указал.

    Умер художник в больнице города Оушенсайд, штат Нью-Йорк. Прославился он благодаря крупным гиперреалистичным портретам знаменитостей. Его работы выставляются в картинных галереях по всему миру. Среди моделей были Билл Клинтон и Барак Обама, Брэд Питт, Кейт Мосс и другие известные личности.

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    С 1988 года Клоуз был прикован к инвалидному креслу. С детства он страдал прозопагнозией — недугом, который мешает хорошо распознавать лица. Это сказалось на особой технике художника.

    А ранее Лайф рассказывал, что умер легендарный немецкий футболист Герд Мюллер. В составе "Баварии" Мюллер провёл 607 матчей, в которых забил 566 голов. Он до сих пор является рекордсменом по числу забитых мячей в немецкой Бундеслиге.

    Авторы
    Андрей Григорьев
    Андрей Григорьев

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