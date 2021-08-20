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    Зовите его Оптимус: Илон Маск анонсировал выпуск человекоподобного робота-помощника Tesla Bot

    По словам главы компании "Тесла", цель — научить андроида выполнять наиболее "опасные, повторяющиеся, и скучные задачи" для человека.

    20 августа, 03:25
    <p>Фото © <a href="https://electrek.co/2021/08/19/tesla-bot-humanoid-robot/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Тесла</a></p>

    Фото © Тесла

    Илон Маск анонсировал создание робота-гуманоида (Tesla Bot) по имени Optimus, который сможет забирать продукты из магазина и выполнять другие мелкие задачи. Платформа, позволяющая это сделать, похоже, является копией человеческого тела. Её продемонстрировали на Дне искусственного интеллекта, а самое главное — озвучили примерные сроки: бот может появиться уже к 2022 году.

    Многие технологии, используемые сегодня в автомобилях Tesla, перейдут в распоряжение робота, заявили разработчики. Вместо лица у бота будет экран, а руки и ноги будут управляться с помощью 40 сервоприводов. Высота Оптимуса составит 172 сантиметра, вес — 57 килограммов. Хотя Маск не вдавался в подробности об общих возможностях Tesla Bot и о том, какие дела можно будет поручить роботу, он намекнул, что цель заключается в том, чтобы Optimus в конечном счёте смог взять на себя наиболее "опасные, повторяющиеся и скучные задачи" для человека.

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    Ранее Лайф сообщал, что роботы Boston Dynamics овладели паркуром и восхитили Интернет. Инженеры заявили, что планируют научить своих подопечных двигаться так же, как люди. Например, падать и размахивать руками.

    Авторы
    Арина Родионова
    Арина Родионова

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