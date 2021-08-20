Илон Маск анонсировал создание робота-гуманоида (Tesla Bot) по имени Optimus, который сможет забирать продукты из магазина и выполнять другие мелкие задачи. Платформа, позволяющая это сделать, похоже, является копией человеческого тела. Её продемонстрировали на Дне искусственного интеллекта, а самое главное — озвучили примерные сроки: бот может появиться уже к 2022 году.

Многие технологии, используемые сегодня в автомобилях Tesla, перейдут в распоряжение робота, заявили разработчики. Вместо лица у бота будет экран, а руки и ноги будут управляться с помощью 40 сервоприводов. Высота Оптимуса составит 172 сантиметра, вес — 57 килограммов. Хотя Маск не вдавался в подробности об общих возможностях Tesla Bot и о том, какие дела можно будет поручить роботу, он намекнул, что цель заключается в том, чтобы Optimus в конечном счёте смог взять на себя наиболее "опасные, повторяющиеся и скучные задачи" для человека.