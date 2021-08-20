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    Раскрыт механизм, помогающий коронавирусу "взламывать" клетки организма

    Исследователям из Калифорнийского университета и Техасского центра передовых вычислений удалось понять систему проникновения SARS-CoV-2 путём множества опытов и моделирования.

    20 августа, 02:44
    <p>Фото © Pexels</p>

    Фото © Pexels

    Учёным из США удалось выяснить, что гликан N343 на белках-шипах коронавируса фактически открывает ворота клетки и инициирует передачу вируса внутрь ядра. Путём множества опытов, включавших криоэлектронную микроскопию и криоэлектронную томографию, исследователи из Калифорнийского университета и Техасского центра передовых вычислений проанализировали образцы из природной среды и несколько сотен компьютерных симуляций.

    В журнале Nature Chemistry, опубликовавшем данные исследования, говорится, что рецептор-связывающий домен (RBD) — особая белковая структура, которая используется для связывания с рецептором ACE2 и проникновения в клетки человека — присутствует на характерных для коронавируса "шипах". RBD переходит из закрытого положения "вниз" в открытое положение "вверх" и атакует организм благодаря гликану N343. Он фактически взламывает клетку, пропуская туда SARS-CoV-2.

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    Ранее Лайф писал, что коронавирус изобретает новые способы защиты от вакцин. С одной стороны, за полтора года пандемии вирусологи уже основательно изучили повадки SARS-CoV-2. А с другой — довольно трудно исследовать то, что постоянно видоизменяется.

    Авторы
    Арина Родионова
    Арина Родионова

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