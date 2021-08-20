Раскрыт механизм, помогающий коронавирусу "взламывать" клетки организма

Учёным из США удалось выяснить, что гликан N343 на белках-шипах коронавируса фактически открывает ворота клетки и инициирует передачу вируса внутрь ядра. Путём множества опытов, включавших криоэлектронную микроскопию и криоэлектронную томографию, исследователи из Калифорнийского университета и Техасского центра передовых вычислений проанализировали образцы из природной среды и несколько сотен компьютерных симуляций.

В журнале Nature Chemistry, опубликовавшем данные исследования, говорится, что рецептор-связывающий домен (RBD) — особая белковая структура, которая используется для связывания с рецептором ACE2 и проникновения в клетки человека — присутствует на характерных для коронавируса "шипах". RBD переходит из закрытого положения "вниз" в открытое положение "вверх" и атакует организм благодаря гликану N343. Он фактически взламывает клетку, пропуская туда SARS-CoV-2.