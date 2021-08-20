Медведь добрался до фотоловушки на "Земле леопарда" и "перевернул мир"

Белогрудый медведь решил подкорректировать установку фотоловушек в заповеднике "Земля леопарда". Он, как самый любопытный видеооператор в животном мире, вальяжно подошёл к ценному оборудованию, перевернул автоматическую камеру почти на 180 градусов и тем самым вывел точку наблюдения за леопардами, тиграми и другими животными из строя.

После встречи с мишкой устройство могло снимать только землю под собой. Зато, как, видимо, и задумывалось медведем, новый ракурс запечатлел вновь нашего героя — на этот раз в перевёрнутом виде. Он гордо покинул место съёмки. Оборудование больше не смогло снять никого, хотя в этом районе, по данным фотомониторинга, обитает сразу несколько дальневосточных леопардов и один амурский тигр. К счастью, камера подлежит ремонту. Специалисты отмечают, что бурые хищники — лидеры по порче таких ловушек на "Земле леопарда". А всё из-за их природного любопытства.