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    Медведь добрался до фотоловушки на "Земле леопарда" и "перевернул мир"

    Бурые хищники — лидеры по порче такой техники в приморском заповеднике. А всё из-за их природного любопытства.

    20 августа, 02:28

    Медведь попробовал себя в роли видеооператора на "Земле леопарда". Видео © "Земля леопарда"

    Белогрудый медведь решил подкорректировать установку фотоловушек в заповеднике "Земля леопарда". Он, как самый любопытный видеооператор в животном мире, вальяжно подошёл к ценному оборудованию, перевернул автоматическую камеру почти на 180 градусов и тем самым вывел точку наблюдения за леопардами, тиграми и другими животными из строя.

    После встречи с мишкой устройство могло снимать только землю под собой. Зато, как, видимо, и задумывалось медведем, новый ракурс запечатлел вновь нашего героя — на этот раз в перевёрнутом виде. Он гордо покинул место съёмки. Оборудование больше не смогло снять никого, хотя в этом районе, по данным фотомониторинга, обитает сразу несколько дальневосточных леопардов и один амурский тигр. К счастью, камера подлежит ремонту. Специалисты отмечают, что бурые хищники — лидеры по порче таких ловушек на "Земле леопарда". А всё из-за их природного любопытства.

    Недалеко от границы с КНДР заметили двух новых леопардов-подростков

    Недалеко от границы с КНДР заметили двух новых леопардов-подростков

    Ранее Лайф рассказывал, что здесь сняли на видео медведей, тигра и бурундука в кабине грузовика. Брошенный в нацпарке "Земля леопарда" остов кабины ГАЗ-66 лесные жители используют как меточную площадку.

    Авторы
    Арина Родионова
    Арина Родионова

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