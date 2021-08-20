Крымчане призвали Турцию к бойкоту украинской "Крымской платформы"
На полуострове убеждены, что регион должен стать мостом дружбы и сотрудничества между Россией и Турцией.
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В Крыму призвали руководство Турции не участвовать в мероприятиях антироссийской направленности, связанных с Крымом, в частности в "Крымской платформе". С таким обращением к турецкому руководству выступили представители парламента и национальных общин Крыма.
"Мы призываем руководство Турецкой Республики принять меры к тому, чтобы Турция не участвовала в мероприятиях антироссийской направленности, связанных с Крымом. Мы убеждены, что Крым должен стать мостом дружбы и сотрудничества между Россией и Турцией", — говорится в обращении, копия которого имеется в распоряжении РИА "Новости".
Там напомнили, что во время попытки государственного переворота в Турции в 2016 году Россия заняла последовательную принципиальную позицию и оказала поддержку стране в тот момент, когда под вопрос была поставлена её государственность.
Обращение подписали глава крымского парламента Владимир Константинов, председатель Общественной палаты Крыма Александр Форманчук, а также лидеры и представители крымско-татарской, русской, украинской, белорусской, немецкой, греческой, еврейской, болгарской национально-культурных общин и общественных организаций.
Напомним, саммит "Крымская платформа" пройдёт 23 августа. На прошлой неделе глава МИД РФ Сергей Лавров назвал его очередным шабашем, на котором Запад будет продолжать "пестовать неонацистские, расистские настроения современной украинской власти".
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