Крымчане призвали Турцию к бойкоту украинской "Крымской платформы"

В Крыму призвали руководство Турции не участвовать в мероприятиях антироссийской направленности, связанных с Крымом, в частности в "Крымской платформе". С таким обращением к турецкому руководству выступили представители парламента и национальных общин Крыма.

"Мы призываем руководство Турецкой Республики принять меры к тому, чтобы Турция не участвовала в мероприятиях антироссийской направленности, связанных с Крымом. Мы убеждены, что Крым должен стать мостом дружбы и сотрудничества между Россией и Турцией", — говорится в обращении, копия которого имеется в распоряжении РИА "Новости".

Там напомнили, что во время попытки государственного переворота в Турции в 2016 году Россия заняла последовательную принципиальную позицию и оказала поддержку стране в тот момент, когда под вопрос была поставлена её государственность.

Обращение подписали глава крымского парламента Владимир Константинов, председатель Общественной палаты Крыма Александр Форманчук, а также лидеры и представители крымско-татарской, русской, украинской, белорусской, немецкой, греческой, еврейской, болгарской национально-культурных общин и общественных организаций.