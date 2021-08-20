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    ФСБ рассекретила имена советских граждан, на ком испытывали биооружие в Японии

    Не получив от пленных желаемой информации, японцы подвергали их в том числе воздействию смертоносных бактерий.

    20 августа, 01:43
    <p>Фото © ТАСС / В. Суходольский</p>

    Фото © ТАСС / В. Суходольский

    Федеральная служба безопасности РФ обнародовала архивные документы, протоколы допросов, а также фамилии советских военнопленных, которых японские спецслужбы в годы Второй мировой войны под пытками не смогли заставить работать против СССР. В итоге советские граждане в 1945 году были отправлены на смерть в специальный отряд 731-й Квантунской армии.

    Как пишут РИА "Новости", именно там несломленные граждане СССР подвергались различным экспериментам: на них испытывали химическое и биологическое оружие. Изначально японцы хотели получить различные сведения экономического, социального, политического и военного характера.

    "Непокорные нашим японским интересам советские военнослужащие, содержавшиеся в лагере Хогоин, физически нами истреблялись, причём такое истребление осуществлялось в 731-м химическом диверсионном отряде, в котором над обречёнными на смерть советскими людьми предварительно производились различные опыты в целях испытания действия новых химических отравляющих веществ и бактериологических средств", — говорил руководитель информационно-следственного отделения концлагеря Кендзи Ямагиси.

    Начальник лагеря отправил на верную смерть около 40 человек. В основном они подвергались различным опытам, в ходе которых сотрудники Хогоина изучали действие смертоносных бактерий на организм человека.

    "За проводимую антияпонскую агитацию я отправил в отряд Исии в июле или начале августа 1945 года офицера Советской армии Игнатова. Помимо названных за попытку убежать из лагеря Хогоин на физическое уничтожение в 731-й отряд были направлены советские граждане Канев, Перебоев и Романченко", — добавил Ямагиси.

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    Авторы
    Артем Порвин
    Артем Порвин

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