ФСБ рассекретила имена советских граждан, на ком испытывали биооружие в Японии
Не получив от пленных желаемой информации, японцы подвергали их в том числе воздействию смертоносных бактерий.
Фото © ТАСС / В. Суходольский
Федеральная служба безопасности РФ обнародовала архивные документы, протоколы допросов, а также фамилии советских военнопленных, которых японские спецслужбы в годы Второй мировой войны под пытками не смогли заставить работать против СССР. В итоге советские граждане в 1945 году были отправлены на смерть в специальный отряд 731-й Квантунской армии.
Как пишут РИА "Новости", именно там несломленные граждане СССР подвергались различным экспериментам: на них испытывали химическое и биологическое оружие. Изначально японцы хотели получить различные сведения экономического, социального, политического и военного характера.
"Непокорные нашим японским интересам советские военнослужащие, содержавшиеся в лагере Хогоин, физически нами истреблялись, причём такое истребление осуществлялось в 731-м химическом диверсионном отряде, в котором над обречёнными на смерть советскими людьми предварительно производились различные опыты в целях испытания действия новых химических отравляющих веществ и бактериологических средств", — говорил руководитель информационно-следственного отделения концлагеря Кендзи Ямагиси.
Начальник лагеря отправил на верную смерть около 40 человек. В основном они подвергались различным опытам, в ходе которых сотрудники Хогоина изучали действие смертоносных бактерий на организм человека.
"За проводимую антияпонскую агитацию я отправил в отряд Исии в июле или начале августа 1945 года офицера Советской армии Игнатова. Помимо названных за попытку убежать из лагеря Хогоин на физическое уничтожение в 731-й отряд были направлены советские граждане Канев, Перебоев и Романченко", — добавил Ямагиси.
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Ранее ФСБ рассекретила доказательства подготовки Японии к войне с Советским Союзом. Во времена Второй мировой Токио был союзником гитлеровской Германии. Страна разрабатывала стратегию боевых действий и учиняла регулярные диверсии, нарушая договорённости о нейтралитете.
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