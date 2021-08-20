Банки собрались давать россиянам кредиты через банкоматы

Два российских банка планируют предоставлять кредиты по биометрии через банкоматы. Об этом рассказали их представители.

"Мы продолжаем прорабатывать возможность реализации данного функционала. Ориентировочный срок — II квартал 2022 года", — уточнил в беседе с "Российской газетой" директор розничных продуктов банка "Дом.РФ" Евгений Шитиков.

С такой же инициативой хотят выступить в банке "Зенит". Однако в следующем году аналогичные пилотные проекты могут выпустить и другие банки. При этом эксперты отмечают, что приток клиентов в банки от этого не возрастёт: желающих сдавать биометрию сейчас мало, а если использовать её как единственный способ идентификации, то существенно страдает безопасность.