Банки собрались давать россиянам кредиты через банкоматы
Подтверждать личность можно будет посредством биометрии. Сейчас ключевой вопрос — по обеспечению безопасности таких данных.
Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Денис Воронин
Два российских банка планируют предоставлять кредиты по биометрии через банкоматы. Об этом рассказали их представители.
"Мы продолжаем прорабатывать возможность реализации данного функционала. Ориентировочный срок — II квартал 2022 года", — уточнил в беседе с "Российской газетой" директор розничных продуктов банка "Дом.РФ" Евгений Шитиков.
С такой же инициативой хотят выступить в банке "Зенит". Однако в следующем году аналогичные пилотные проекты могут выпустить и другие банки. При этом эксперты отмечают, что приток клиентов в банки от этого не возрастёт: желающих сдавать биометрию сейчас мало, а если использовать её как единственный способ идентификации, то существенно страдает безопасность.
Ранее Минцифры РФ предложило утвердить случаи сбора персональных данных и биометрии в различных организациях, в том числе в службах такси и каршеринга. Согласно документу, это необходимо для идентификации водителей и арендаторов машин. В ведомстве считают, что поправки можно будет ввести уже с 1 января следующего года.
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