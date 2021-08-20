Нет никакой гарантии того, что человек невосприимчив к коронавирусу, даже если до сих пор не заболел. Ему всё равно следует привиться от ковида, советует заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.

"Гарантии 100% невосприимчивости нет ни у одного человека. Можно не заразиться, когда заболели, например, члены семьи, но спустя несколько месяцев заболеть и самому", — говорит Наталья Пшеничная.

В интервью ТАСС она отметила, что хорошую защиту может обеспечить клеточный иммунитет, если он уже был натренирован на подобных вирусах. Но "защита не идеальна", лучше "не рисковать и вакцинироваться". Доктор назвала счастливчиками людей, у которых быстро запускается синтез интерферонов, защищающих клетки от инфекций. Они даже не успевают почувствовать себя больными.

"Но в любом случае эта невосприимчивость относительная, так как, например, переохлаждение может привести к рефлекторному спазму сосудов слизистой оболочки носоглотки и снизить на какой-то промежуток времени местную выработку интерферона. Если в этот момент в дыхательные пути попадает патоген, то развивается респираторная инфекция", — объяснила специалист.