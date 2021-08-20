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    Медик рассказала, чем можно заменить сахар в своём рационе

    Доктор уверена, что рекомендуемая суточная доза этого продукта — 50 граммов — должна быть снижена.

    20 августа, 00:25
    <p>Фото © Pixabay</p>

    Фото © Pixabay

    Основными источниками сахарозы, глюкозо-фруктозного сиропа, крахмальной патоки и мёда являются кондитерские изделия, сладкие кисломолочные и творожные продукты, подслащённые безалкогольные напитки. Как отмечает доктор медицинских наук, профессор, ведущий научный сотрудник ФГБУН "Федеральный исследовательский центр питания и биотехнологии" Алла Погожева, в пределах нормы эти продукты можно употреблять всем, за некоторыми исключениями.

    В беседе с радио Sputnik специалист отметила, что рекомендуемая суточная доза сахара составляет 50 граммов в день. При этом в прошлом году Минздрав выступил с инициативой снизить эту норму до 22 граммов.

    "В пределах рекомендуемой нормы сахар может присутствовать в рационе больных и здоровых людей, за исключением некоторых заболеваний и состояний. К ним относятся ожирение, метаболический синдром, сахарный диабет. При таких состояниях, как гипогликемия, когда темнеет в глазах, можно использовать сладкий чай", — добавила Алла Погожева.

    Как источник углеводов сахар можно заменить полисахаридами. Это пищевые волокна, которые содержатся в зерновых, а также в овощах и фруктах.

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    Ранее были названы четыре ощущения в ногах, указывающие на диабет второго типа. Специалисты призывают людей с повышенным содержанием сахара в крови регулярно проверять свои ступни.

    Авторы
    Артем Порвин
    Артем Порвин

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