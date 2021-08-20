Медик рассказала, чем можно заменить сахар в своём рационе

Основными источниками сахарозы, глюкозо-фруктозного сиропа, крахмальной патоки и мёда являются кондитерские изделия, сладкие кисломолочные и творожные продукты, подслащённые безалкогольные напитки. Как отмечает доктор медицинских наук, профессор, ведущий научный сотрудник ФГБУН "Федеральный исследовательский центр питания и биотехнологии" Алла Погожева, в пределах нормы эти продукты можно употреблять всем, за некоторыми исключениями.

В беседе с радио Sputnik специалист отметила, что рекомендуемая суточная доза сахара составляет 50 граммов в день. При этом в прошлом году Минздрав выступил с инициативой снизить эту норму до 22 граммов.

"В пределах рекомендуемой нормы сахар может присутствовать в рационе больных и здоровых людей, за исключением некоторых заболеваний и состояний. К ним относятся ожирение, метаболический синдром, сахарный диабет. При таких состояниях, как гипогликемия, когда темнеет в глазах, можно использовать сладкий чай", — добавила Алла Погожева.

Как источник углеводов сахар можно заменить полисахаридами. Это пищевые волокна, которые содержатся в зерновых, а также в овощах и фруктах.