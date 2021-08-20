То самое платье от Valentino за 258 тысяч рублей. Фото © Instagram / Илана Юрьева

Шутка с просьбой помочь купить платье от Valentino за 258 тысяч рублей от звезды юмористического шоу "Уральские пельмени" в этот раз не "стрельнула". А вернее, напротив, "бомбанула" инстаграм-страницу Иланы Юрьевой шквалом сарказма и негатива от подписчиков. После того как девушка выложила в сториз фотографию из примерочной в белом наряде и предложила поклонникам скинуться по 50 копеек на его покупку, на неё обрушилась волна возмущения.

"Боже, сколько же досталось гадости в моем директе и сториз этому несчастному и прекрасному платью только за то, что оно стоит 258 тысяч. Платье прелестное…. А люди его обесценивают и оскорбляют только потому, что не могут его себе позволить. Я вот пока что тоже не могу. Но я восхищаюсь, наслаждаюсь его красотой, позволяю себе его желать и не ставлю никаких ограничений в своей голове", — прокомментировала ситуацию теледива.

Илана признаётся, что никак не ожидала столько яда и желчи в адрес этой публикации. Изначально она хотела сделать опрос, как ей собрать деньги: продать почку, попросить у мужа, собрать у поклонников или заработать самой. Но люди юмор не поняли. "Мне стали писать про голодающих в Африке детей, про пожары, а я, мол, трачу деньги на ерунду", — пишет артистка. Платье при этом осталось в примерочной.