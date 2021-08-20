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    "Позволяю себе его желать": Звезду "Уральских пельменей" затравили хейтеры из-за платья за 258 тысяч

    Людей от темы денег и удовольствий жизни в стиле лакшери просто затрясло. Илана признаётся, что никак не ожидала столько яда и желчи в адрес этой публикации.

    20 августа, 00:19
    <p>Фото © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/p/CQqUEMmLClQ/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Илана Юрьева</a></p>

    Фото © Instagram / Илана Юрьева

    То самое платье от Valentino за 258 тысяч рублей. Фото © Instagram / Илана Юрьева

    То самое платье от Valentino за 258 тысяч рублей. Фото © Instagram / Илана Юрьева

    Шутка с просьбой помочь купить платье от Valentino за 258 тысяч рублей от звезды юмористического шоу "Уральские пельмени" в этот раз не "стрельнула". А вернее, напротив, "бомбанула" инстаграм-страницу Иланы Юрьевой шквалом сарказма и негатива от подписчиков. После того как девушка выложила в сториз фотографию из примерочной в белом наряде и предложила поклонникам скинуться по 50 копеек на его покупку, на неё обрушилась волна возмущения.

    "Боже, сколько же досталось гадости в моем директе и сториз этому несчастному и прекрасному платью только за то, что оно стоит 258 тысяч. Платье прелестное…. А люди его обесценивают и оскорбляют только потому, что не могут его себе позволить. Я вот пока что тоже не могу. Но я восхищаюсь, наслаждаюсь его красотой, позволяю себе его желать и не ставлю никаких ограничений в своей голове", — прокомментировала ситуацию теледива.

    Илана признаётся, что никак не ожидала столько яда и желчи в адрес этой публикации. Изначально она хотела сделать опрос, как ей собрать деньги: продать почку, попросить у мужа, собрать у поклонников или заработать самой. Но люди юмор не поняли. "Мне стали писать про голодающих в Африке детей, про пожары, а я, мол, трачу деньги на ерунду", — пишет артистка. Платье при этом осталось в примерочной.

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    Ранее Лайф писал, что маму троих детей затравили за обвисший живот на фото, но она ответила так, что все хейтеры исчезли. Сара ведёт свой блог о материнстве и со многим встречалась в Сети, но такая волна злобы удивила даже её.

    Авторы
    Арина Родионова
    Арина Родионова

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