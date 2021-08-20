Как можно вернуть товар без чека, рассказала юрист

Законодательство предусматривает возможность оформления возврата или обмена товара без чека. Как отмечает юрист Светлана Петропольская, это право закреплено в статье 493 Гражданского кодекса и Законе о защите прав потребителей.

Как отметила Петропольская в беседе с агентством "Прайм", в случае если покупка была совершена безналичным расчётом, можно предоставить уведомление об оплате или электронный чек из банка. Также информацию можно запросить и у самого продавца.

Эксперт обращает внимание, что нередко помимо чека к товару прилагаются и другие документы: гарантийный талон, паспорт оборудования или что-то ещё. Она советует предоставить все документы, которые идут вместе с изделием. Если и это не помогло, можно привести свидетелей, которые подкрепят свои показания на бумаге, или просмотреть камеры видеонаблюдения.

"Но не забывайте о том, что при возврате товара в магазин он должен иметь первоначальный вид: не иметь повреждений и признаков эксплуатации. А также о том, что у вас есть только 14 дней, чтобы вернуть или обменять товар", — подытожила юрист.