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    Как можно вернуть товар без чека, рассказала юрист

    Для этого придётся доказать, что покупка была сделана именно в этой торговой точке. Например, показать электронный отчёт об оплате.

    19 августа, 23:43

    Фото © Pixabay

    Законодательство предусматривает возможность оформления возврата или обмена товара без чека. Как отмечает юрист Светлана Петропольская, это право закреплено в статье 493 Гражданского кодекса и Законе о защите прав потребителей.

    Как отметила Петропольская в беседе с агентством "Прайм", в случае если покупка была совершена безналичным расчётом, можно предоставить уведомление об оплате или электронный чек из банка. Также информацию можно запросить и у самого продавца.

    Эксперт обращает внимание, что нередко помимо чека к товару прилагаются и другие документы: гарантийный талон, паспорт оборудования или что-то ещё. Она советует предоставить все документы, которые идут вместе с изделием. Если и это не помогло, можно привести свидетелей, которые подкрепят свои показания на бумаге, или просмотреть камеры видеонаблюдения.

    "Но не забывайте о том, что при возврате товара в магазин он должен иметь первоначальный вид: не иметь повреждений и признаков эксплуатации. А также о том, что у вас есть только 14 дней, чтобы вернуть или обменять товар", — подытожила юрист.

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    Авторы
    Артем Порвин
    Артем Порвин

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