Как можно вернуть товар без чека, рассказала юрист
Для этого придётся доказать, что покупка была сделана именно в этой торговой точке. Например, показать электронный отчёт об оплате.
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Законодательство предусматривает возможность оформления возврата или обмена товара без чека. Как отмечает юрист Светлана Петропольская, это право закреплено в статье 493 Гражданского кодекса и Законе о защите прав потребителей.
Как отметила Петропольская в беседе с агентством "Прайм", в случае если покупка была совершена безналичным расчётом, можно предоставить уведомление об оплате или электронный чек из банка. Также информацию можно запросить и у самого продавца.
Эксперт обращает внимание, что нередко помимо чека к товару прилагаются и другие документы: гарантийный талон, паспорт оборудования или что-то ещё. Она советует предоставить все документы, которые идут вместе с изделием. Если и это не помогло, можно привести свидетелей, которые подкрепят свои показания на бумаге, или просмотреть камеры видеонаблюдения.
"Но не забывайте о том, что при возврате товара в магазин он должен иметь первоначальный вид: не иметь повреждений и признаков эксплуатации. А также о том, что у вас есть только 14 дней, чтобы вернуть или обменять товар", — подытожила юрист.
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