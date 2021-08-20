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    Стала известна причина отмены пуска "Союза" с 34 спутниками OneWeb

    В "Роскосмосе" планируют, что новая попытка отправить аппараты в космос будет предпринята завтра ночью, после устранения ошибки.

    19 августа, 23:10
    <p>Фото © Twitter / <a href="https://twitter.com/roscosmos" target="_blank" rel="noopener noreferrer">РОСКОСМОС</a></p>

    Фото © Twitter / РОСКОСМОС

    Пуск ракеты "Союз-2.1б", которая должна была вывести на орбиту 34 спутника связи OneWeb, перенесли из-за нештатной работы одного из клапанов наземного комплекса. Об этом сообщают источники ТАСС в ракетно-космической отрасли. Проблема была не в ракете.

    "Нештатно сработал один из клапанов наземного комплекса, и автоматика дала отбой за 40 секунд до старта", — сказал собеседник агентства.

    Теперь пуск ракеты "Союз-2.1б" с космодрома Байконур, по предварительным данным, запланирован на 01:18 мск 21 августа.

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    Ранее автоматика в последний момент отменила пуск "Союза-2.1б" с 34 спутниками OneWeb. Это случилось, когда уже был дан ключ на старт: отошла мачта, удерживающая ракету.

    Авторы
    Артем Порвин
    Артем Порвин

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