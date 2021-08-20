Стала известна причина отмены пуска "Союза" с 34 спутниками OneWeb

Пуск ракеты "Союз-2.1б", которая должна была вывести на орбиту 34 спутника связи OneWeb, перенесли из-за нештатной работы одного из клапанов наземного комплекса. Об этом сообщают источники ТАСС в ракетно-космической отрасли. Проблема была не в ракете.

"Нештатно сработал один из клапанов наземного комплекса, и автоматика дала отбой за 40 секунд до старта", — сказал собеседник агентства.

Теперь пуск ракеты "Союз-2.1б" с космодрома Байконур, по предварительным данным, запланирован на 01:18 мск 21 августа.