Автоматика в последний момент отменила пуск "Союза-2.1б" с 34 спутниками OneWeb

На космодроме Байконур перенесли запуск ракеты-носителя "Союз-2.1б" с 34 спутниками OneWeb. Запуск был отменён автоматикой. Это следует из трансляции "Роскосмоса".

"Пуск ракеты-носителя "Союз-2.1б" с разгонным блоком "Фрегат" и 34 космическими аппаратами спутниковой компании OneWeb перенесён на резервную дату", — подтвердили в российской космической госкорпорации.

В ходе трансляции оператор сообщил, что автоматика дала команду об отмене предстартовой подготовки. К этому моменту от ракеты уже отошла удерживающая её мачта. Был дан ключ на старт. Специалистам поручили занять рабочие места и "перевести агрегаты в готовность стоянки 24 часа".