НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

    Автоматика в последний момент отменила пуск "Союза-2.1б" с 34 спутниками OneWeb

    Это случилось, когда уже был дан ключ на старт, отошла мачта, удерживающая ракету.

    19 августа, 22:28
    <p>Фото © "Роскосмос"</p>

    Фото © "Роскосмос"

    На космодроме Байконур перенесли запуск ракеты-носителя "Союз-2.1б" с 34 спутниками OneWeb. Запуск был отменён автоматикой. Это следует из трансляции "Роскосмоса".

    "Пуск ракеты-носителя "Союз-2.1б" с разгонным блоком "Фрегат" и 34 космическими аппаратами спутниковой компании OneWeb перенесён на резервную дату", — подтвердили в российской космической госкорпорации.

    В ходе трансляции оператор сообщил, что автоматика дала команду об отмене предстартовой подготовки. К этому моменту от ракеты уже отошла удерживающая её мачта. Был дан ключ на старт. Специалистам поручили занять рабочие места и "перевести агрегаты в готовность стоянки 24 часа".

    Этот пуск со спутниками OneWeb будет первым с космодрома Байконур в 2021 году. Он должен довести количество аппаратов британской компании на орбите до 288. Запускают их туда с февраля 2019 года. Предыдущий состоялся в июле с Восточного. Обновлённая договорённость OneWeb с Arianespace предполагает пуск 16 российских ракет "Союз" с космодромов Куру, Восточный и Байконур в 2020–2022 годах.

    Авторы
    Андрей Григорьев
    Андрей Григорьев

      Подпишитесь на LIFE

      • Google Новости

      Комментариев: 0

      avatar
      Для комментирования авторизуйтесь!

      Выбор редакции

      Вот вам "Наука": многострадальный космический модуль всё-таки отправили к МКС

      21 июля, 21:40

      Стала известна причина отмены пуска "Союза" с 34 спутниками OneWeb

      сегодня в 23:10

      "Земля стремительно нагревается": В ООН предупредили о главной угрозе будущего — растущей жаре

      сегодня в 22:18

      Талибы убили родственника немецкого журналиста и разыскивали его самого

      сегодня в 23:06

      В Госдуму внесут законопроект о надбавках для работающих пенсионеров-сельчан

      сегодня в 22:47

      Новости партнеров

      Layer 1