Автоматика в последний момент отменила пуск "Союза-2.1б" с 34 спутниками OneWeb
Это случилось, когда уже был дан ключ на старт, отошла мачта, удерживающая ракету.
Фото © "Роскосмос"
На космодроме Байконур перенесли запуск ракеты-носителя "Союз-2.1б" с 34 спутниками OneWeb. Запуск был отменён автоматикой. Это следует из трансляции "Роскосмоса".
"Пуск ракеты-носителя "Союз-2.1б" с разгонным блоком "Фрегат" и 34 космическими аппаратами спутниковой компании OneWeb перенесён на резервную дату", — подтвердили в российской космической госкорпорации.
В ходе трансляции оператор сообщил, что автоматика дала команду об отмене предстартовой подготовки. К этому моменту от ракеты уже отошла удерживающая её мачта. Был дан ключ на старт. Специалистам поручили занять рабочие места и "перевести агрегаты в готовность стоянки 24 часа".
Этот пуск со спутниками OneWeb будет первым с космодрома Байконур в 2021 году. Он должен довести количество аппаратов британской компании на орбите до 288. Запускают их туда с февраля 2019 года. Предыдущий состоялся в июле с Восточного. Обновлённая договорённость OneWeb с Arianespace предполагает пуск 16 российских ракет "Союз" с космодромов Куру, Восточный и Байконур в 2020–2022 годах.
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