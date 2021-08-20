В межправительственной группе экспертов ООН по изменению климата (IPCC) подтвердили абсолютный рекорд для Европы по жаре — в Сицилии на прошлой неделе температура воздуха достигла 48,8 °C — и предупредили о растущем глобальном потеплении. Согласно их данным, Европе нужно будет подготовиться к тому, что в будущем температура воздуха может превышать 50 °C.

"Волны тепла становятся всё более частыми и интенсивными во многих частях мира. Ожидается, что эта проблема станет ещё более актуальной по мере дальнейшего потепления земного шара", — заявила "Известиям" старший научный сотрудник службы по контролю изменения климата "Коперник" при ECMWF Фрея Вамборг.

"Зелёная" политика стала приоритетной для стран ЕС в связи с осознанием главных угроз будущего — глобального потепления. В Еврокомиссии заявили, что недавний отчёт IPCC стал обоснованием решительности стран союза стать климатически нейтральными к 2050 году.

"Этот отчёт подтверждает, что Земля стремительно нагревается из-за человеческого влияния. Необходимо сократить выбросы CO2 и других парниковых газов, таких как метан, а также активизировать действия по защите лесов и океанов", — уточнили в пресс-службе ЕК по следам отчёта Всемирной метеорологической организации (ВМО).