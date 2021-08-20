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    "Земля стремительно нагревается": В ООН предупредили о главной угрозе будущего — растущей жаре

    По прогнозам учёных, вскоре температура воздуха в Европе будет подниматься выше 50 градусов. Необходимо сократить выбросы CO₂ и других парниковых газов, таких как метан.

    19 августа, 22:18
    <p>Фото © Pexels</p>

    Фото © Pexels

    В межправительственной группе экспертов ООН по изменению климата (IPCC) подтвердили абсолютный рекорд для Европы по жаре — в Сицилии на прошлой неделе температура воздуха достигла 48,8 °C — и предупредили о растущем глобальном потеплении. Согласно их данным, Европе нужно будет подготовиться к тому, что в будущем температура воздуха может превышать 50 °C.

    "Волны тепла становятся всё более частыми и интенсивными во многих частях мира. Ожидается, что эта проблема станет ещё более актуальной по мере дальнейшего потепления земного шара", — заявила "Известиям" старший научный сотрудник службы по контролю изменения климата "Коперник" при ECMWF Фрея Вамборг.

    "Зелёная" политика стала приоритетной для стран ЕС в связи с осознанием главных угроз будущего — глобального потепления. В Еврокомиссии заявили, что недавний отчёт IPCC стал обоснованием решительности стран союза стать климатически нейтральными к 2050 году.

    "Этот отчёт подтверждает, что Земля стремительно нагревается из-за человеческого влияния. Необходимо сократить выбросы CO2 и других парниковых газов, таких как метан, а также активизировать действия по защите лесов и океанов", — уточнили в пресс-службе ЕК по следам отчёта Всемирной метеорологической организации (ВМО).

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    Авторы
    Арина Родионова
    Арина Родионова

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