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    Раскрыты цены и дата релиза: Activision представила игру Call of Duty Vanguard

    Истории персонажей игры вдохновлены настоящими прототипами. Например, советская снайперша Людмила Павлюченко стала прообразом героини шутера Полины.

    19 августа, 21:57
    <p>Фото © Facebook / <a href="https://www.facebook.com/Activision/photos/a.1220500568004809/4231202333601269/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Call of Duty</a></p>

    Фото © Facebook / Call of Duty

    Разработчики серии игр Call of Duty, компания Activision, представили анонс новой части, посвящённой событиям Второй мировой войны. Если в WWII сюжет разворачивался вокруг небольшого отряда солдат, то в новом шутере игроков ждут масштабные боевые сцены.

    Каждый из четырёх главных героев новой серии вдохновлён реально жившим солдатом, который воевал в окопах. Так, прототипом советской девушки Полины Петровой является снайперша Людмила Павлюченко. Известно, что все они будут обладать уникальными способностями и навыками. Военная кампания развернётся на всех театрах военных действий Второй мировой. Игроки побывают в Северной Африке, на Восточном и Западном фронтах, а также на Тихом океане. В игре также прослеживается единая, цельная история, которая подаётся от лица разных персонажей. Будут и нестандартные кадры. Например, довоенный Сталинград.

    Интересно, что звукорежиссёры работали на реальных полигонах. Им дали пострелять из настоящего оружия и включили технику времён Второй мировой. Все эти звуки будут в игре. Ожидается, что она будет доступна на ПК, а также консолях PlayStation и Xbox Series с 5 ноября. Отмечается, что в мультиплеере появится возможность выбрать темп геймплея. На релизе в игре будет 20 карт, 16 — для боёв 6 х 6 и 4 — для матчей 2 х 2. Стоимость Call of Duty: Vanguard варьируется от 3,5 до 4,8 тысячи рублей.

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    Авторы
    Арина Родионова
    Арина Родионова

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