Разработчики серии игр Call of Duty, компания Activision, представили анонс новой части, посвящённой событиям Второй мировой войны. Если в WWII сюжет разворачивался вокруг небольшого отряда солдат, то в новом шутере игроков ждут масштабные боевые сцены.

Каждый из четырёх главных героев новой серии вдохновлён реально жившим солдатом, который воевал в окопах. Так, прототипом советской девушки Полины Петровой является снайперша Людмила Павлюченко. Известно, что все они будут обладать уникальными способностями и навыками. Военная кампания развернётся на всех театрах военных действий Второй мировой. Игроки побывают в Северной Африке, на Восточном и Западном фронтах, а также на Тихом океане. В игре также прослеживается единая, цельная история, которая подаётся от лица разных персонажей. Будут и нестандартные кадры. Например, довоенный Сталинград.

Интересно, что звукорежиссёры работали на реальных полигонах. Им дали пострелять из настоящего оружия и включили технику времён Второй мировой. Все эти звуки будут в игре. Ожидается, что она будет доступна на ПК, а также консолях PlayStation и Xbox Series с 5 ноября. Отмечается, что в мультиплеере появится возможность выбрать темп геймплея. На релизе в игре будет 20 карт, 16 — для боёв 6 х 6 и 4 — для матчей 2 х 2. Стоимость Call of Duty: Vanguard варьируется от 3,5 до 4,8 тысячи рублей.