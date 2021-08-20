Гинцбург рассказал о шансах РФ на коллективный иммунитет от ковида в этом году
По мнению главы Центра им. Гамалеи, темпы формирования общей защиты в стране сейчас уже неплохие.
Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Денис Гришкин
В России коллективный иммунитет от коронавируса может быть сформирован уже к концу этого года. Такое мнение высказал глава центра им. Гамалеи Александр Гинцбург.
"Формирование коллективного иммунитета в настоящее время идет неплохо", – сказал он в беседе с ТАСС.
О твечая на вопрос о том, возможно ли в этом году сформировать необходимый уровень иммунитет, специалист отметил, что должны успеть. Гинцбург также добавил, что вакцинация в российских регионах идёт уверенными темпами, вакцины в избытке. По его мнению, это достижение властей страны.
"Сейчас ни один губернатор не жалуется на недостаток вакцины. Вся проблема заключается в том, чтобы люди более активно шли и вакцинировались",– сказал Гинцбург.
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