В США заявили о подготовке Россией испытаний новейшей ядерной ракеты "Буревестник"
Американские СМИ представили военные снимки со спутника и утверждают, что на них видно, как идут работы.
Испытания ракеты "Буревестник". Фото © Скриншот Youtube / Минобороны РФ
Россия, возможно, готовит испытания новейших крылатых ракет "Буревестник" с ядерной энергетической установкой. Об этом сообщает телеканал CNN, ссылаясь на спутниковые снимки от компании Capella Space.
По версии представителей Миддлберийского института международных исследований, эти снимки "убедительные доказательства того, что Россия вела подготовку к испытаниям крылатой ракеты с ядерной установкой". Площадка расположена недалеко от полярного круга. Один из сотрудников института, Джеффри Льюис, рассказал, что, имея неограниченную дальность полёта, эта ракета сможет беспрепятственно преодолевать американские радары и системы ПРО.
Ранее российские проекты ракет "Буревестник" и "Посейдон" назвали ужасными в США.
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