ПВО Сирии отражает воздушную атаку над Дамаском
Жители столицы САР публикуют видео со взрывами. По предварительным данным, целью стал некий военный объект.
ПВО Сирии отражает воздушную атаку над Дамаском. Видео © Twitter / ELINT News
Силы противовоздушной обороны Сирии отражают воздушные атаки в небе над Дамаском. Об этом сообщает государственное телевидение республики.
Жители столицы и пригородов публикуют кадры, на которых видны взрывы в небе и за горизонтом. Также заметны клубы дыма, предположительно, в местах падения снарядов.
В репортаже государственного телевидения не уточняется, есть ли жертвы. Отмечается, что две ракеты были выпущены по военным позициям недалеко от южного города Эль-Кунейтра на Голанских высотах.
Лайф рассказывал, что Сирия периодически отражает ракетные атаки со стороны Израиля. Один из таких случаев имел место в конце июля.
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