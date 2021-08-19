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    ПВО Сирии отражает воздушную атаку над Дамаском

    Жители столицы САР публикуют видео со взрывами. По предварительным данным, целью стал некий военный объект.

    19 августа, 20:31

    ПВО Сирии отражает воздушную атаку над Дамаском. Видео © Twitter / ELINT News

    Силы противовоздушной обороны Сирии отражают воздушные атаки в небе над Дамаском. Об этом сообщает государственное телевидение республики.

    Жители столицы и пригородов публикуют кадры, на которых видны взрывы в небе и за горизонтом. Также заметны клубы дыма, предположительно, в местах падения снарядов.

    В репортаже государственного телевидения не уточняется, есть ли жертвы. Отмечается, что две ракеты были выпущены по военным позициям недалеко от южного города Эль-Кунейтра на Голанских высотах.

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    Лайф рассказывал, что Сирия периодически отражает ракетные атаки со стороны Израиля. Один из таких случаев имел место в конце июля.

    Авторы
    Артем Порвин
    Артем Порвин

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