ПВО Сирии отражает воздушную атаку над Дамаском. Видео © Twitter / ELINT News

Силы противовоздушной обороны Сирии отражают воздушные атаки в небе над Дамаском. Об этом сообщает государственное телевидение республики.

Жители столицы и пригородов публикуют кадры, на которых видны взрывы в небе и за горизонтом. Также заметны клубы дыма, предположительно, в местах падения снарядов.

В репортаже государственного телевидения не уточняется, есть ли жертвы. Отмечается, что две ракеты были выпущены по военным позициям недалеко от южного города Эль-Кунейтра на Голанских высотах.