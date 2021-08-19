СМИ: Талибы объявили охоту на сотрудничавших с НАТО и США афганцев и их семьи
Отмечается, что в первую очередь они преследуют тех, кто занимал должности в армии, полиции или следственных органах при власти Ашрафа Гани.
Фото © ТАСС / Rahmat Gul
Члены "Талибана"*, захватившие Афганистан, начали преследование тех, кто сотрудничал с НАТО и США. Об этом сообщает Би-би-си со ссылкой на секретный документ, подготовленный для ООН Норвежским центром глобального анализа.
В материалах отмечается, что, прежде чем захватить все крупные города, талибы подготовили чёрный список людей. В первую очередь они охотятся на тех, кто занимал должности в армии, полиции или следственных органах при власти Ашрафа Гани. Также экстремисты начали вербовку новых сетей информаторов для контроля над ситуацией в Афганистане. Би-би-си приводит слова двух перепуганных переводчиков, которые застряли в Кабуле. Они опасаются за свою жизнь. С их слов, один из их бывших коллег был убит два месяца назад.
"Талибы обыскали мой собственный дом, они написали мне сообщения, они сказали мне, что я являюсь лидером врагов "Талибана", — говорит переводчик Джей [имена были изменены Би-би-си в целях безопасности респондентов].
"Я всё ещё в шоке от потери всего. Я больше не живу. Они захватили мой дом, я не собираюсь туда снова идти, но им этого мало. Они требуют мою жизнь и жизнь моей семьи, и это именно то, что они будут делать с каждым союзником международных сил", — добавляет Марва.
Ранее Лайф сообщал некоторые факты, показывающие настрой боевиков по отношению к женщинам. Например, от журналистки CNN, которая пыталась взять интервью у талиба, потребовали закрыть лицо, а русскоговорящая жительница Кабула попросила защиты у России, опасаясь радикалов.
Напомним, 15 августа боевики радикального движения "Талибан" вошли в Кабул и объявили о контроле над всей территорией Афганистана, талибы подняли свой флаг над президентским дворцом и заявили об окончании войны. Сам глава государства Ашраф Гани ушёл в отставку и покинул страну. После этого в столице началась паника, люди пытались бежать из города, некоторые попытки закончились трагедией. 18 августа экс-лидер республики Гани обратился к нации и заявил, что намерен вернуться в страну в ближайшее время. Вице-президент Афганистана Амрулла Салех, объявивший себя временным главой республики после захвата страны талибами, заявил, что не согласится сдаться или присягнуть боевикам на верность.
Кто такие талибы и что несёт "Талибан" жителям Афганистана, Лайф разбирался здесь.
* Деятельность организации запрещена в России по решению Верховного суда.
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