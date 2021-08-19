Испания отказалась впустить два российских корабля в свой порт

Власти Испании не разрешили двум российским кораблям — большому противолодочному "Вице-адмиралу Кулакову" и буксиру "Алтай" с 350 членами экипажа — войти в порт Сеута. Они совершают поход в Средиземное море, заход запрашивался на период со среды по пятницу. Об этом пишет газета El Pais.

По её данным, первоначально запрос поступил в Минобороны Испании, а оно переправило обращение в МИД. Как отмечается, Мадрид запросил у Москвы, каким будет следующий пункт назначения кораблей, и, не получив ответа, согласия не дал.

Издание добавляет, что посещение кораблей российских ВМФ Сеуты было обычной практикой в период с 2010 по 2016 год. Но затем из-за критики со стороны НАТО такую практику прекратили на фоне российской операции в Сирии.