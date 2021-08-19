НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

    Испания отказалась впустить два российских корабля в свой порт

    Страна ввела такую политику под давлением НАТО с 2016 года на фоне российской военной операции в Сирии.

    19 августа, 19:51
    <p>БПК "Вице-адмирал Кулаков". Фото © Минобороны РФ</p>

    БПК "Вице-адмирал Кулаков". Фото © Минобороны РФ

    Власти Испании не разрешили двум российским кораблям — большому противолодочному "Вице-адмиралу Кулакову" и буксиру "Алтай" с 350 членами экипажа — войти в порт Сеута. Они совершают поход в Средиземное море, заход запрашивался на период со среды по пятницу. Об этом пишет газета El Pais.

    По её данным, первоначально запрос поступил в Минобороны Испании, а оно переправило обращение в МИД. Как отмечается, Мадрид запросил у Москвы, каким будет следующий пункт назначения кораблей, и, не получив ответа, согласия не дал.

    СМИ узнали о просьбе портов РФ разрешить приём круизных судов с иностранцами

    СМИ узнали о просьбе портов РФ разрешить приём круизных судов с иностранцами

    Издание добавляет, что посещение кораблей российских ВМФ Сеуты было обычной практикой в период с 2010 по 2016 год. Но затем из-за критики со стороны НАТО такую практику прекратили на фоне российской операции в Сирии.

    Лайф рассказывал, что на Украине ранее призвали блокировать порты Крыма с помощью списанных американских катеров.

    Авторы
    Андрей Григорьев
    Андрей Григорьев

      Подпишитесь на LIFE

      • Google Новости

      Комментариев: 0

      avatar
      Для комментирования авторизуйтесь!

      Выбор редакции

      Очень обидные клички быков стали причиной отмены корриды в испанском городе

      вчера в 21:25

      The National Interest назвал потенциал ракеты "Циркон" плохой новостью для НАТО

      17 августа, 11:39

      Эрдоган отказался делать из Турции пристанище для беженцев из Афганистана

      сегодня в 19:30

      Россиянин случайно застрелил знакомого на охоте, когда целился в утку

      сегодня в 19:57

      На четверть триллиона рублей снизились просрочки в банках РФ из-за одного заёмщика

      сегодня в 19:38

      Новости партнеров

      Layer 1