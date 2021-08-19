На четверть триллиона рублей снизились просрочки в банках РФ из-за одного заёмщика

Самое заметное сокращение проблемных корпоративных долгов за три с половиной года — на 265 миллиардов рублей — показали банки РФ в июле 2021-го из-за одного-единственного заёмщика. Такой эффект всему сектору обеспечила продажа проблемной задолженности одного крупного должника, а именно реструктуризация его кредита с привлечением нового собственника.



Рекордный прирост долгов в секторе обеспечила в июле 2020 года группа "Евроцемент", сообщает РБК. Сбербанк зафиксировал увеличение корпоративной просрочки на 92,6 млрд рублей и $1,96 млрд. За счёт продажи акций и просрочки этой компании в Сбербанке за июль долг портфеля уже упал с 3,2 до 2,2%. И это при том, что большинство российских банков пока не раскрыли отчётность по РСБУ на 1 августа.

Также сообщается, что в июле российские банки обновили рекорд по месячной прибыли, заработав 229 млрд рублей. Это на 13% выше, чем в июне. Всего же с начала года накопленная чистая прибыль сектора достигла 1,43 трлн рублей. Вырос и кредитный портфель участников рынка — сразу на 1,5%, или 700 млрд рублей.

"Компании могли сместить свои планы по заимствованиям, чтобы зафиксировать ставки по кредитам до их возможного повышения банками", — сообщает ЦБ.

Ипотечное кредитование замедлилось до 2%. Остатки на депозитах физических лиц "практически стабилизировались", сообщает регулятор. В целом средства населения в банках за июль выросли на 150 млрд рублей, или 0,5%, в основном за счёт притока сбережений на текущие счета.