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    На четверть триллиона рублей снизились просрочки в банках РФ из-за одного заёмщика

    Денег населения в финансовых организациях за июль стало больше на 150 млрд рублей, или 0,5%. В основном за счёт притока сбережений на текущие счета.

    19 августа, 19:38
    <p>Фото © Pexels</p>

    Фото © Pexels

    Самое заметное сокращение проблемных корпоративных долгов за три с половиной года — на 265 миллиардов рублей — показали банки РФ в июле 2021-го из-за одного-единственного заёмщика. Такой эффект всему сектору обеспечила продажа проблемной задолженности одного крупного должника, а именно реструктуризация его кредита с привлечением нового собственника.

    Рекордный прирост долгов в секторе обеспечила в июле 2020 года группа "Евроцемент", сообщает РБК. Сбербанк зафиксировал увеличение корпоративной просрочки на 92,6 млрд рублей и $1,96 млрд. За счёт продажи акций и просрочки этой компании в Сбербанке за июль долг портфеля уже упал с 3,2 до 2,2%. И это при том, что большинство российских банков пока не раскрыли отчётность по РСБУ на 1 августа.

    Также сообщается, что в июле российские банки обновили рекорд по месячной прибыли, заработав 229 млрд рублей. Это на 13% выше, чем в июне. Всего же с начала года накопленная чистая прибыль сектора достигла 1,43 трлн рублей. Вырос и кредитный портфель участников рынка — сразу на 1,5%, или 700 млрд рублей.

    "Компании могли сместить свои планы по заимствованиям, чтобы зафиксировать ставки по кредитам до их возможного повышения банками", сообщает ЦБ.

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    Ипотечное кредитование замедлилось до 2%. Остатки на депозитах физических лиц "практически стабилизировались", сообщает регулятор. В целом средства населения в банках за июль выросли на 150 млрд рублей, или 0,5%, в основном за счёт притока сбережений на текущие счета.

    Ранее Лайф сообщал, что ЦБ отозвал лицензию у "КС банка". Регулятор уличил кредитную организацию в искусственном улучшении своих финансовых показателей, а также в нарушении законодательства.

    Авторы
    Арина Родионова
    Арина Родионова

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