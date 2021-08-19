Эрдоган отказался делать из Турции пристанище для беженцев из Афганистана
По его словам, Анкара приняла достаточно мер для сдерживания потока мигрантов совместно с Тегераном.
Реджеп Тайип Эрдоган. Фото © Пресс-служба Президента РФ
Турция не собирается быть европейским пристанищем для беженцев из Афганистана. Об этом заявил турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган.
Как передаёт Reuters, он призвал Европейский союз взять ответственность за миграционный кризис в регионе. Также напомнил, что Анкара приняла достаточно мер для сдерживания потока беженцев совместно с Тегераном и теперь действия следует предпринять европейским странам. Меж тем Эрдоган ещё раз напомнил, что готов сесть за стол переговоров с "Талибаном"*.
Напомним, 15 августа боевики радикального движения "Талибан" вошли в Кабул и объявили о контроле над всей территорией Афганистана, подняли свой флаг над президентским дворцом и заявили об окончании войны. Сам глава государства Ашраф Гани ушёл в отставку и покинул страну. После этого в столице началась паника, люди пытались бежать из города, некоторые попытки закончились трагедией. Накануне, 18 августа, экс-лидер республики Гани обратился к нации и заявил, что намерен вернуться в страну в ближайшее время.
Ранее Лайф разбирался, кто такие талибы и что несёт "Талибан" жителям Афганистана.
* Деятельность организации запрещена в России по решению Верховного суда.
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