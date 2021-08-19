Эрдоган отказался делать из Турции пристанище для беженцев из Афганистана

Турция не собирается быть европейским пристанищем для беженцев из Афганистана. Об этом заявил турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган.

Как передаёт Reuters, он призвал Европейский союз взять ответственность за миграционный кризис в регионе. Также напомнил, что Анкара приняла достаточно мер для сдерживания потока беженцев совместно с Тегераном и теперь действия следует предпринять европейским странам. Меж тем Эрдоган ещё раз напомнил, что готов сесть за стол переговоров с "Талибаном"*.