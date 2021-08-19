В ООН призвали мировое сообщество сплотиться для переговоров с "Талибаном"
Отмечается, что представитель Всемирной организации в Афганистане вступает в диалог с боевиками постоянно.
Фото © ТАСС / Шарифулин Валерий
Международное сообщество должно объединиться для диалога с боевиками радикального движения "Талибан"* относительно будущей судьбы Афганистана. Об этом заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.
"Я считаю, что мировое сообщество должно быть едино и выступать общим фронтом в дискуссиях с талибами", — сказал он журналистам.
Кроме того, Гутерриш отметил, что лично не разговаривал с руководством движения, но готов это сделать сразу же, как только появится информация насчёт того, с кем вести диалог и на какую тему. Также, по его словам, представитель Всемирной организации в Афганистане постоянно общается с боевиками.
Ранее сообщалось, что Путин и Макрон обсудили ситуацию в Афганистане. Отмечается, что лидеры стран выразили готовность совместными усилиями, в том числе в рамках СБ ООН и "Группы двадцати", содействовать установлению мира и стабильности на территории республики.
Напомним, 15 августа боевики радикального движения "Талибан"* вошли в Кабул и объявили о контроле над всей территорией Афганистана, талибы подняли свой флаг над президентским дворцом и заявили об окончании войны. Сам глава государства Ашраф Гани ушёл в отставку и покинул страну. После этого в столице началась паника, люди пытались сбежать из города, некоторые попытки закончились трагедией. Накануне, 18 августа, экс-лидер республики Гани обратился к нации и заявил, что намерен вернуться в страну в ближайшее время.
Ранее Лайф разбирался, кто такие талибы и что несёт "Талибан" жителям Афганистана.
* Деятельность организации запрещена в России по решению Верховного суда.
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