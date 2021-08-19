В ООН призвали мировое сообщество сплотиться для переговоров с "Талибаном"

Международное сообщество должно объединиться для диалога с боевиками радикального движения "Талибан"* относительно будущей судьбы Афганистана. Об этом заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.

"Я считаю, что мировое сообщество должно быть едино и выступать общим фронтом в дискуссиях с талибами", — сказал он журналистам.

Кроме того, Гутерриш отметил, что лично не разговаривал с руководством движения, но готов это сделать сразу же, как только появится информация насчёт того, с кем вести диалог и на какую тему. Также, по его словам, представитель Всемирной организации в Афганистане постоянно общается с боевиками.

Ранее сообщалось, что Путин и Макрон обсудили ситуацию в Афганистане. Отмечается, что лидеры стран выразили готовность совместными усилиями, в том числе в рамках СБ ООН и "Группы двадцати", содействовать установлению мира и стабильности на территории республики.