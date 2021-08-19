Угрожавший взрывом у библиотеки Конгресса сдался полиции

Мужчина, который припарковал у библиотеки Конгресса автомобиль и сообщил о заложенной бомбе, сдался полиции. Об этом сообщает телеканал NBC .

Отмечается, что злоумышленник сам вышел из машины, после чего его задержали. Правоохранителям пока не известно, была ли на самом деле взрывчатка в автомобиле.