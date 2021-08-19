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    Угрожавший взрывом у библиотеки Конгресса сдался полиции

    Злоумышленник сам вышел из автомобиля, после чего его задержали. Правоохранителям пока не известно, была ли на самом деле взрывчатка в автомобиле.

    19 августа, 18:31
    <p>Скриншот из видео © Соцсети</p>

    Скриншот из видео © Соцсети

    Мужчина, который припарковал у библиотеки Конгресса автомобиль и сообщил о заложенной бомбе, сдался полиции. Об этом сообщает телеканал NBC.

    Отмечается, что злоумышленник сам вышел из машины, после чего его задержали. Правоохранителям пока не известно, была ли на самом деле взрывчатка в автомобиле.

    Угрожающий взрывом у библиотеки Конгресса провёл стрим и потребовал разговора с Байденом

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    Ранее Лайф сообщал, что мужчина припарковал свой автомобиль на тротуаре возле библиотеки Конгресса США и заявил офицеру, который к нему подошёл, что в машине бомба. При этом человек держал нечто похожее на детонатор, уверяют в полиции. Ещё один подозрительный предмет сейчас ищут на площади Таймс-сквер в самом центре Нью-Йорка. На месте работают экстренные службы. Что за предмет вызвал переполох на Манхэттене, пока не известно.

    Авторы
    Варвара Романова
    Варвара Романова

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