Угрожавший взрывом у библиотеки Конгресса сдался полиции
Злоумышленник сам вышел из автомобиля, после чего его задержали. Правоохранителям пока не известно, была ли на самом деле взрывчатка в автомобиле.
Скриншот из видео © Соцсети
Мужчина, который припарковал у библиотеки Конгресса автомобиль и сообщил о заложенной бомбе, сдался полиции. Об этом сообщает телеканал NBC.
Отмечается, что злоумышленник сам вышел из машины, после чего его задержали. Правоохранителям пока не известно, была ли на самом деле взрывчатка в автомобиле.
Ранее Лайф сообщал, что мужчина припарковал свой автомобиль на тротуаре возле библиотеки Конгресса США и заявил офицеру, который к нему подошёл, что в машине бомба. При этом человек держал нечто похожее на детонатор, уверяют в полиции. Ещё один подозрительный предмет сейчас ищут на площади Таймс-сквер в самом центре Нью-Йорка. На месте работают экстренные службы. Что за предмет вызвал переполох на Манхэттене, пока не известно.
Комментариев: 0