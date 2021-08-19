Бывший глава МИД Польши Витольд Ващиковский решил, что заявление российского министра иностранных дел Сергея Лаврова о приграничном сотрудничестве является предупреждением для Варшавы. Об этом он заявил в интервью изданию wPolityce.

"Идея возобновления малого приграничного движения действительно вызывает много подозрений. <…> Он (Сергей Лавров. — Прим. Лайфа) хочет дестабилизировать нашу часть Европы, где в последние годы удалось добиться стабильности благодаря присутствию американских сил", — сказал Ващиковский.

Он считает, что Россия будет стараться посеять ссору между США и их союзниками на фоне ситуации в Афганистане. Помимо того, Варшаву и вовсе хотят "уничтожить". По словам Ващиковского, это всё связано с безвизовыми поездками, которые позволят России "использовать миллионы беженцев против Польши". Однако причём же здесь предложение Лаврова о приграничном сотрудничестве, бывший глава МИДа не объяснил.

Ранее Лавров напомнил о соглашении о приграничном сотрудничестве между Россией и Польшей. Однако Варшава в одностороннем порядке прекратила его действие после введения западных санкций. Министр призвал польских коллег ещё раз проанализировать это решение.