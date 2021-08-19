"Вызывает много подозрений": В Польше заявление Лаврова о приграничном сотрудничестве сочли предупреждением
В Варшаве считают, что Россия хочет воспользоваться ситуацией в Афганистане, чтобы поссорить США с их союзниками, а Польшу и вовсе "уничтожить".
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Бывший глава МИД Польши Витольд Ващиковский решил, что заявление российского министра иностранных дел Сергея Лаврова о приграничном сотрудничестве является предупреждением для Варшавы. Об этом он заявил в интервью изданию wPolityce.
"Идея возобновления малого приграничного движения действительно вызывает много подозрений. <…> Он (Сергей Лавров. — Прим. Лайфа) хочет дестабилизировать нашу часть Европы, где в последние годы удалось добиться стабильности благодаря присутствию американских сил", — сказал Ващиковский.
Он считает, что Россия будет стараться посеять ссору между США и их союзниками на фоне ситуации в Афганистане. Помимо того, Варшаву и вовсе хотят "уничтожить". По словам Ващиковского, это всё связано с безвизовыми поездками, которые позволят России "использовать миллионы беженцев против Польши". Однако причём же здесь предложение Лаврова о приграничном сотрудничестве, бывший глава МИДа не объяснил.
Ранее Лавров напомнил о соглашении о приграничном сотрудничестве между Россией и Польшей. Однако Варшава в одностороннем порядке прекратила его действие после введения западных санкций. Министр призвал польских коллег ещё раз проанализировать это решение.
Сергей Лавров также заявил, что Россия не потерпит вмешательства во внутренние дела под прикрытием различных институтов гражданского общества. Глава МИД РФ предупредил, что Москва приветствует только деполитизированное сотрудничество с другими странами по линии гражданских обществ.
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