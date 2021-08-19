Сборная России стартовала на чемпионате мира по пляжному футболу с победы над США
На групповом этапе команде Михаила Лихачёва предстоит ещё сыграть с Парагваем и Японией.
Фото © FIFA
Сборная России победила в дополнительное время американцев в стартовом матче на домашнем чемпионате мира по пляжному футболу. Встреча, состоявшаяся в столичных "Лужниках", завершилась со счётом 5:4 в пользу нашей команды.
В составе сборной России дубль оформил Борис Никоноров. По голу забили Антон Шкарин, Андрей Новиков и Алексей Макаров, отличившийся за 13 секунд до конца дополнительного времени. У американцев по два раза ворота россиян поразили Николас Переа и Алессандро Канале.
Команда Михаила Лихачёва набрала два очка, выйдя на второе место в таблице группы А. С тремя баллами лидирует сборная Японии, в первом туре одолевшая Парагвай (7:4).
На групповом этапе сборная России проведёт ещё два матча. В субботу, 21 августа, состоится игра с Парагваем, в понедельник, 23 августа, — с Японией. Для выхода в четвертьфинал нужно занять место не ниже второго.
Наши спортсмены являются двукратными чемпионами мира по пляжному футболу. Россияне побеждали на турнире в 2011 и 2013 годах. На предыдущем первенстве, в 2019 году, наша команда в матче за третье место одолела Японию. Золото выиграла Португалия.
Чемпионат мира по пляжному футболу
Групповой этап. 1-й тур
Россия — США — 5:4 (в дополнительное время)
Голы: Переа 2' (0:1), Никоноров 12' (1:1), Канале, с пенальти 15' (1:2), Шкарин 17' (2:2), Никоноров 20' (3:2), Новиков 21' (4:2), Канале 26' (4:3), Переа 32' (4:4), Макаров 39' (5:4)
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