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    Сборная России стартовала на чемпионате мира по пляжному футболу с победы над США

    На групповом этапе команде Михаила Лихачёва предстоит ещё сыграть с Парагваем и Японией.

    19 августа, 18:49
    <p>Фото © FIFA</p>

    Фото © FIFA

    Сборная России победила в дополнительное время американцев в стартовом матче на домашнем чемпионате мира по пляжному футболу. Встреча, состоявшаяся в столичных "Лужниках", завершилась со счётом 5:4 в пользу нашей команды.

    В составе сборной России дубль оформил Борис Никоноров. По голу забили Антон Шкарин, Андрей Новиков и Алексей Макаров, отличившийся за 13 секунд до конца дополнительного времени. У американцев по два раза ворота россиян поразили Николас Переа и Алессандро Канале.

    Команда Михаила Лихачёва набрала два очка, выйдя на второе место в таблице группы А. С тремя баллами лидирует сборная Японии, в первом туре одолевшая Парагвай (7:4).

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    На групповом этапе сборная России проведёт ещё два матча. В субботу, 21 августа, состоится игра с Парагваем, в понедельник, 23 августа, — с Японией. Для выхода в четвертьфинал нужно занять место не ниже второго.

    Наши спортсмены являются двукратными чемпионами мира по пляжному футболу. Россияне побеждали на турнире в 2011 и 2013 годах. На предыдущем первенстве, в 2019 году, наша команда в матче за третье место одолела Японию. Золото выиграла Португалия.

    Чемпионат мира по пляжному футболу

    Групповой этап. 1-й тур

    Россия — США — 5:4 (в дополнительное время)

    Голы: Переа 2' (0:1), Никоноров 12' (1:1), Канале, с пенальти 15' (1:2), Шкарин 17' (2:2), Никоноров 20' (3:2), Новиков 21' (4:2), Канале 26' (4:3), Переа 32' (4:4), Макаров 39' (5:4)

    Авторы
    Роман Фейгин
    Роман Фейгин

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