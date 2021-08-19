Сборная России стартовала на чемпионате мира по пляжному футболу с победы над США

Сборная России победила в дополнительное время американцев в стартовом матче на домашнем чемпионате мира по пляжному футболу. Встреча, состоявшаяся в столичных "Лужниках", завершилась со счётом 5:4 в пользу нашей команды.

В составе сборной России дубль оформил Борис Никоноров. По голу забили Антон Шкарин, Андрей Новиков и Алексей Макаров, отличившийся за 13 секунд до конца дополнительного времени. У американцев по два раза ворота россиян поразили Николас Переа и Алессандро Канале.

Команда Михаила Лихачёва набрала два очка, выйдя на второе место в таблице группы А. С тремя баллами лидирует сборная Японии, в первом туре одолевшая Парагвай (7:4).

На групповом этапе сборная России проведёт ещё два матча. В субботу, 21 августа, состоится игра с Парагваем, в понедельник, 23 августа, — с Японией. Для выхода в четвертьфинал нужно занять место не ниже второго.

Наши спортсмены являются двукратными чемпионами мира по пляжному футболу. Россияне побеждали на турнире в 2011 и 2013 годах. На предыдущем первенстве, в 2019 году, наша команда в матче за третье место одолела Японию. Золото выиграла Португалия.