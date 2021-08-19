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    Вдовец Легкоступовой заявил, что хочет помириться с детьми певицы

    Причиной его конфликта с родственниками певицы стало подозрение семьи в его стремлении споить супругу.

    19 августа, 18:51
    <p>Фото © <a href="https://www.instagram.com/legkostupovavalentina/?hl=ru" target="_blank" rel="noopener noreferrer">instagram.com/legkostupovavalentina</a></p>

    Фото © instagram.com/legkostupovavalentina

    Вдовец певицы Валентины Легкоступовой, яхтсмен Юрий Фирсов спустя год после смерти артистки заявил, что готов помириться с детьми исполнительницы хита "Ягода-малина". Об этом сообщает kp.ru.

    Третий супруг артистки по-прежнему в одиночку занимает квартиру покойной жены, где ему принадлежит лишь четверть. Конфликт между ним и родственниками певицы разыгрался после того, как семья погибшей заподозрила мужчину в стремлении споить супругу. По версии детей артистки, Фирсов виновен в смерти их матери. Так, исполнительница вместе с мужем стала злоупотреблять спиртным, а до знакомства с ним не позволяла себе ни одного бокала даже по праздникам.

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    При этом после смерти Легкоступовой имущество разделилось между её мамой, двумя детьми и вдовцом. Мужчина единственный из наследников, кто уже вступил в свои права. Он, сменив замки, заселился в квартиру супруги и продолжает жить там.

    "Да, я живу тут. А что тут такого, это квартира моей жены. К тому же я не просто так тут нахожусь, я оккупировал эту квартиру, чтобы иметь рычаги влияния на детей Валечки", — рассказал Юрий Фирсов.

    По словам мужчины, он устал от конфликта с детьми Легкоступовой. Он подчеркнул, что прошёл целый год с момента конфликта и он готов на мировое соглашение.

    "Мне нужно только одно, чтобы мне вернули мои деньги из рюкзака и документы", — отметил Фирсов.

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    Напомним, летом 2020 года Валентина Легкоступова попала в больницу с черепно-мозговой травмой, которая спровоцировала отёк мозга. Вскоре певица впала в кому, врачи провели срочную операцию и подключили её к аппарату ИВЛ. За это время её муж Юрий Фирсов, которого тоже доставили в клинику, скрылся. Позднее полицейские его нашли и задержали, на допросе он заявил, что певица сама повредила голову, когда упала в ванной. 14 августа спустя несколько дней комы Легкоступова умерла.

    Авторы
    Светлана Ибрагимова
    Светлана Ибрагимова

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