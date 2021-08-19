Вдовец Легкоступовой заявил, что хочет помириться с детьми певицы

Вдовец певицы Валентины Легкоступовой, яхтсмен Юрий Фирсов спустя год после смерти артистки заявил, что готов помириться с детьми исполнительницы хита "Ягода-малина". Об этом сообщает kp.ru.

Третий супруг артистки по-прежнему в одиночку занимает квартиру покойной жены, где ему принадлежит лишь четверть. Конфликт между ним и родственниками певицы разыгрался после того, как семья погибшей заподозрила мужчину в стремлении споить супругу. По версии детей артистки, Фирсов виновен в смерти их матери. Так, исполнительница вместе с мужем стала злоупотреблять спиртным, а до знакомства с ним не позволяла себе ни одного бокала даже по праздникам.

При этом после смерти Легкоступовой имущество разделилось между её мамой, двумя детьми и вдовцом. Мужчина единственный из наследников, кто уже вступил в свои права. Он, сменив замки, заселился в квартиру супруги и продолжает жить там.

"Да, я живу тут. А что тут такого, это квартира моей жены. К тому же я не просто так тут нахожусь, я оккупировал эту квартиру, чтобы иметь рычаги влияния на детей Валечки", — рассказал Юрий Фирсов.

По словам мужчины, он устал от конфликта с детьми Легкоступовой. Он подчеркнул, что прошёл целый год с момента конфликта и он готов на мировое соглашение.

"Мне нужно только одно, чтобы мне вернули мои деньги из рюкзака и документы", — отметил Фирсов.