Лесной пожар в Марий Эл дошёл до посёлка. Видео © Соцсети

Пожар, бушующий в лесах Медведевского района Марий Эл, резко перекинулся на постройки в посёлке Студенка. Все силы чрезвычайных служб были направлены на тушение огня. Ситуация усугубляется тем, что горят, по всей видимости, пилорамы — возгорание стремительно распространяется, его площадь меняется. Информация о пострадавших уточняется.

"Там лесной пожар сложно потушить, потому что есть остатки леса с 2010 года: поваленные деревья, маленькая поросль, то есть технике очень сложно проехать в такие места", — пояснили ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС республики.

Отмечается, что пожар начался 19 августа в 13:00 в Медведевском районе на территории Куярского лесничества. Позже ситуация начала ухудшаться, огонь распространился в сторону населённого пункта Сосновый Бор на расстоянии трёх километров. Срочно провели опашку и эвакуировали отдыхающих и персонал из находящегося рядом санатория "Сосновый Бор".

"По поручению главы Марий Эл для граждан организовано питание, полное медицинское сопровождение. Отдыхающие отнеслись к ситуации с пониманием, жалоб нет. Глава республики распорядился продолжать оказывать всю необходимую помощь эвакуированным местным жителям и отдыхающим санатория "Сосновый Бор" и круглосуточно докладывать об обстановке", — говорится в сообщении пресс-службы главы региона.

Пресс-служба Минприроды республики сообщала, что особый противопожарный режим в Марий Эл продлён до 29 августа.