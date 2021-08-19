Экс-канцлер Германии назвал виновных в захвате талибами Афганистана

Катастрофой можно считать итог операции стран Запада в Афганистане, считает бывший канцлер ФРГ Герхард Шрёдер. По его мнению, непосредственная ответственность за такой результат операции США и НАТО в Афганистане лежит на четырёх президентах США — Джордже Буше — младшем, Бараке Обаме, Дональде Трампе и Джо Байдене.

Немецкий политик считает, что сейчас ситуация в Кабуле напоминает "бегство американцев из Сайгона". Сам Шрёдер, будучи канцлером Германии, поддержал операцию НАТО в Афганистане, но тогда он не мог предположить, что она трансформируется в двадцатилетнюю проигранную войну.

Как считает Шрёдер, главная ошибка Буша-младшего — это начатая им в 2003 году операция в Ираке, оттянувшая на себя часть американских сил и позволившая талибам укрепиться. Обама, в свою очередь, несколько раз менял курс по Афганистану, что означало начало конца американской политики. Трамп принимал односторонние решения и договорился с талибами о выводе войск, а Байден этот вывод осуществил.