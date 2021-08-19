Экс-канцлер Германии назвал виновных в захвате талибами Афганистана
По мнению немецкого политика, ситуация в этой стране сейчас напоминает "бегство американцев из Сайгона".
Фото © ТАСС / Шарифулин Валерий
Катастрофой можно считать итог операции стран Запада в Афганистане, считает бывший канцлер ФРГ Герхард Шрёдер. По его мнению, непосредственная ответственность за такой результат операции США и НАТО в Афганистане лежит на четырёх президентах США — Джордже Буше — младшем, Бараке Обаме, Дональде Трампе и Джо Байдене.
Немецкий политик считает, что сейчас ситуация в Кабуле напоминает "бегство американцев из Сайгона". Сам Шрёдер, будучи канцлером Германии, поддержал операцию НАТО в Афганистане, но тогда он не мог предположить, что она трансформируется в двадцатилетнюю проигранную войну.
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Как считает Шрёдер, главная ошибка Буша-младшего — это начатая им в 2003 году операция в Ираке, оттянувшая на себя часть американских сил и позволившая талибам укрепиться. Обама, в свою очередь, несколько раз менял курс по Афганистану, что означало начало конца американской политики. Трамп принимал односторонние решения и договорился с талибами о выводе войск, а Байден этот вывод осуществил.
Напомним, 15 августа боевики радикального движения "Талибан"* вошли в Кабул и объявили о контроле над всей территорией Афганистана, талибы подняли свой флаг над президентским дворцом и заявили об окончании войны. Сам глава государства Ашраф Гани ушёл в отставку и покинул страну. После этого в столице началась паника, люди пытались бежать из города, некоторые попытки закончились трагедией. Накануне, 18 августа, экс-лидер республики Гани обратился к нации и заявил, что намерен вернуться в страну в ближайшее время.
Ранее Лайф разбирался, кто такие талибы и что несёт "Талибан" жителям Афганистана.
* Деятельность организации запрещена в России по решению Верховного суда.
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