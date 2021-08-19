Приём ковидных больных закрыла больница, где 9 человек погибли без кислорода

Республиканская клиническая больница скорой медицинской помощи (РКБСМП) во Владикавказе, где погибли девять ковидных пациентов, задохнувшись без кислорода, прекратила работу по приёму больных коронавирусом. Об этом сообщают в Минздраве Северной Осетии.

"Республиканская клиническая больница скорой медицинской помощи (РКБСМП) при этом приём пациентов с CoViD-19 прекращает", — говорится в сообщении.