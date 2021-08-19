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    Приём ковидных больных закрыла больница, где 9 человек погибли без кислорода

    В республиканском Минздраве заверяют, что медицинская помощь населению будет оказываться в полном объёме.

    19 августа, 20:08
    <p>Фото © LIFE</p>

    Фото © LIFE

    Республиканская клиническая больница скорой медицинской помощи (РКБСМП) во Владикавказе, где погибли девять ковидных пациентов, задохнувшись без кислорода, прекратила работу по приёму больных коронавирусом. Об этом сообщают в Минздраве Северной Осетии.

    "Республиканская клиническая больница скорой медицинской помощи (РКБСМП) при этом приём пациентов с CoViD-19 прекращает", говорится в сообщении.

    Там заверили, что экстренная и плановая медицинская помощь в республике продолжает оказываться в полном объёме. Приём больных с коронавирусом начался в республиканской клинической больнице: там развёрнуто 460 инфекционных и 42 реанимационные койки.

    Все больницы Северной Осетии решили обеспечить кислородными станциями

    Все больницы Северной Осетии решили обеспечить кислородными станциями

    Напомним, 9 августа около 17:30 на кислородной станции в республиканской клинической больнице скорой медицинской помощи произошла авария. Изначально сообщалось, что из-за нехватки кислорода скончалось девять больных, а 10 августа стало известно ещё о двух погибших, смерть которых пока не спешат связывать с инцидентом. Возбуждено уголовное дело, задержан и отправлен под домашний арест главврач больницы. Лайф выяснил, что медучреждение неоднократно предупреждали о нарушениях в работе с кислородной станцией.

    Авторы
    Артем Порвин
    Артем Порвин

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