Приём ковидных больных закрыла больница, где 9 человек погибли без кислорода
В республиканском Минздраве заверяют, что медицинская помощь населению будет оказываться в полном объёме.
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Республиканская клиническая больница скорой медицинской помощи (РКБСМП) во Владикавказе, где погибли девять ковидных пациентов, задохнувшись без кислорода, прекратила работу по приёму больных коронавирусом. Об этом сообщают в Минздраве Северной Осетии.
"Республиканская клиническая больница скорой медицинской помощи (РКБСМП) при этом приём пациентов с CoViD-19 прекращает", — говорится в сообщении.
Там заверили, что экстренная и плановая медицинская помощь в республике продолжает оказываться в полном объёме. Приём больных с коронавирусом начался в республиканской клинической больнице: там развёрнуто 460 инфекционных и 42 реанимационные койки.
Напомним, 9 августа около 17:30 на кислородной станции в республиканской клинической больнице скорой медицинской помощи произошла авария. Изначально сообщалось, что из-за нехватки кислорода скончалось девять больных, а 10 августа стало известно ещё о двух погибших, смерть которых пока не спешат связывать с инцидентом. Возбуждено уголовное дело, задержан и отправлен под домашний арест главврач больницы. Лайф выяснил, что медучреждение неоднократно предупреждали о нарушениях в работе с кислородной станцией.
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