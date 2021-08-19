Россиянин случайно застрелил знакомого на охоте, когда целился в утку

В Свердловской области мужчина на охоте целился в утку, но случайно попал в своего товарища. От полученного ранения тот скончался. В Следственном комитете завели уголовное дело, сообщает старший помощник руководителя СУ СК РФ по Свердловской области Александр Шульга.

Инцидент произошёл вечером 18 августа. Двое мужчин находились на охоте в лесном массиве недалеко от посёлка Красного в городе Верхняя Пышма. Следователи предполагают, что подозреваемый не убедился в безопасности выстрела, когда целился в пролетающую утку. Он выстрелил из одноствольного гладкоствольного ружья, но попал в своего приятеля 1986 года рождения. В итоге тот скончался.

"Следственным отделом по городу Верхняя Пышма СУ СКР по Свердловской области в отношении местного жителя 1979 года рождения, индивидуального предпринимателя, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Наказание за совершение этого преступления предусмотрено вплоть до двух лет лишения свободы", — сказал представитель ведомства.

По словам Шульги, стрелок сам сознался в содеянном и рассказал полиции обо всех обстоятельствах гибели своего товарища.