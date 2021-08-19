OnlyFans анонсировал полный отказ от порно

Британский сервис подписки на контент OnlyFans с октября этого года запретит пользователям публиковать порнографические материалы. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на заявление компании.

Там пояснили, что решились на такой шаг из-за давления со стороны банков и платёжных сервисов. В компании решили работать на долгосрочную перспективу, обеспечить "устойчивость платформы".

Авторам по-прежнему можно будет публиковать фото и видео в обнажённом виде, но такие, которые не противоречат политике сервиса. Например, будет запрещено делиться обнажёнкой, снятой в общественных местах.