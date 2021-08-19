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    OnlyFans анонсировал полный отказ от порно

    Компания пошла на такой шаг на фоне роста выручки в пять раз. Владелец сервиса стал миллиардером в пандемию.

    19 августа, 20:27
    <p>Фото © OnlyFans</p>

    Фото © OnlyFans

    Британский сервис подписки на контент OnlyFans с октября этого года запретит пользователям публиковать порнографические материалы. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на заявление компании.

    Там пояснили, что решились на такой шаг из-за давления со стороны банков и платёжных сервисов. В компании решили работать на долгосрочную перспективу, обеспечить "устойчивость платформы".

    Авторам по-прежнему можно будет публиковать фото и видео в обнажённом виде, но такие, которые не противоречат политике сервиса. Например, будет запрещено делиться обнажёнкой, снятой в общественных местах.

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    Интересно, что такое радикальное решение компания принимает на фоне отчёта о росте выручки в пять раз, до £281 млн, или $383 млн. Таковым для неё был пандемийный 2020 финансовый год. Лайф рассказывал, что владеющий OnlyFans выходец с Украины стал миллиардером.

    Авторы
    Андрей Григорьев
    Андрей Григорьев

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