OnlyFans анонсировал полный отказ от порно
Компания пошла на такой шаг на фоне роста выручки в пять раз. Владелец сервиса стал миллиардером в пандемию.
Фото © OnlyFans
Британский сервис подписки на контент OnlyFans с октября этого года запретит пользователям публиковать порнографические материалы. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на заявление компании.
Там пояснили, что решились на такой шаг из-за давления со стороны банков и платёжных сервисов. В компании решили работать на долгосрочную перспективу, обеспечить "устойчивость платформы".
Авторам по-прежнему можно будет публиковать фото и видео в обнажённом виде, но такие, которые не противоречат политике сервиса. Например, будет запрещено делиться обнажёнкой, снятой в общественных местах.
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Интересно, что такое радикальное решение компания принимает на фоне отчёта о росте выручки в пять раз, до £281 млн, или $383 млн. Таковым для неё был пандемийный 2020 финансовый год. Лайф рассказывал, что владеющий OnlyFans выходец с Украины стал миллиардером.
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