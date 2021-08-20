Невролог из Казахстана рассказала, как её вынудили извиняться за русский язык

Невролог с 30-летним стажем Эмилия Гречаник из Казахстана рассказала о том, как её заставили извиняться за речь на русском языке. Женщине пришлось записывать извинения на камеру. О ситуации она поведала в стриме RT "Прекрасная Россия бу-бу-бу".

Началось всё с того, что в больницу позвонили через приёмную, во время разговора она попросила женщину назвать идентификационный номер на русском языке.

"На что мне было сказано, что я не имею права говорить на русском языке, что я гражданка Казахстана... и всё в таком плане... государственный язык — казахский, язык межнационального общения — русский. Мы работаем на двух языках... Единственное, что спросила, я попросила на русском языке назвать номер", — рассказала Эмилия Гречаник.

По её мнению, это была провокация, прежде она такого не встречала. После этого блогер Куат Ахметов, скандально известный своими "языковыми патрулями", выложил ролик с этой беседой и данными врача, заявив, что она заставляет говорить граждан на русском языке. Он пригрозил передачей "каких-то материалов в прокуратуру", если врач не извинится на камеру.

"Я не считаю, что я решила сама... Честно говоря, меня вынудили. Он сказал, что я должна извиняться... Я ему сказала: "Хорошо, допустим, если вы так хотите, я извинюсь на русском языке". — "Нет, вы будете извиняться на казахском", — сказала Эмилия Гречаник.