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    В Петербурге заявили о готовности при необходимости развернуть инфекционные койки за три дня

    Согласно прогнозам эпидемиологов, во второй половине сентября может произойти сезонный рост инфекционной заболеваемости.

    19 августа, 21:22

    Фото © Pixabay

    Медицинские учреждения Санкт-Петербурга, которые сейчас перепрофилированы под прием обычных плановых пациентов, готовы будут в случае необходимости экстренно развернуть инфекционные койки в течение максимум трех дней. Об этом сообщил начальник Госпиталя для ветеранов войн Максим Кабанов.

    "Сейчас из трех площадок госпиталя пациентов с COVID-19 принимают новый корпус-трансформер на Народной (сейчас там находится 310 пациентов при полной развертке в 407 коек) и 5-й павильон временного госпиталя в "Ленэкспо" (там находятся 84 человека из 295 коек при полной развертке)", – рассказал газете "Петербургский дневник" Максим Кабанов.

    Он также добавил, что седьмой павильон в "Ленэкспо" сейчас отправлен в резерв. Такое решение принято в связи с уменьшением потока пациентов.

    "Все стационары, которые временно вышли из «красной» зоны, готовы быстро мобилизоваться под площадки для инфекционных пациентов", – заявил начальник Госпиталя для ветеранов войн.

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    Авторы
    Артем Порвин
    Артем Порвин

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