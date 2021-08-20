В Петербурге заявили о готовности при необходимости развернуть инфекционные койки за три дня

Медицинские учреждения Санкт-Петербурга, которые сейчас перепрофилированы под прием обычных плановых пациентов, готовы будут в случае необходимости экстренно развернуть инфекционные койки в течение максимум трех дней. Об этом сообщил начальник Госпиталя для ветеранов войн Максим Кабанов.

"Сейчас из трех площадок госпиталя пациентов с COVID-19 принимают новый корпус-трансформер на Народной (сейчас там находится 310 пациентов при полной развертке в 407 коек) и 5-й павильон временного госпиталя в "Ленэкспо" (там находятся 84 человека из 295 коек при полной развертке)", – рассказал газете "Петербургский дневник" Максим Кабанов.

Он также добавил, что седьмой павильон в "Ленэкспо" сейчас отправлен в резерв. Такое решение принято в связи с уменьшением потока пациентов.

"Все стационары, которые временно вышли из «красной» зоны, готовы быстро мобилизоваться под площадки для инфекционных пациентов", – заявил начальник Госпиталя для ветеранов войн.