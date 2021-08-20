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    В Минздраве рассказали, влияет ли "Спутник V" на репродуктивное здоровье

    Было проведено исследование, посвящённое изучению последствий вакцинации отечественным препаратом с уклоном на детородные функции мужчин и женщин.

    19 августа, 21:35
    <p>Фото © Pexels</p>

    Фото © Pexels

    Российская вакцина "Гам-КОВИД-Вак" — "Спутник V" — никак не сказывается на работе репродуктивной системы, сообщили в пресс-службе НМИЦ акушерства, гинекологии и перинатологии имени В.И. Кулакова Минздрава России. Там отметили, что не обнаружили негативного влияния вакцины на функцию яичников у женщин, в том числе фертильного возраста, и на сперматогенез у мужчин.

    "По полученным данным, основанным на лабораторных и инструментальных обследованиях участников исследования, вакцинация не оказывает негативного и повреждающего влияния на репродуктивную систему", — приводит URA.RU комментарий ведомства.

    Эксперты уточняют, что это первая работа, посвящённая изучению последствий вакцинации отечественным "Спутник V" с уклоном на репродуктивность. В исследовании приняли участие 200 мужчин и 200 женщин.

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    Авторы
    Арина Родионова
    Арина Родионова

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