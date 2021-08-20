Причина инста-раздора. Фото © Instagram / Ксения Собчак

Шоумену Максиму Галкину, как подобает замкодержателю, пришлось защищать своё архитектурное детище, расположенное в подмосковной деревне Грязь, от нападок другой популярной личности — Ксении Собчак. Та упрекнула его в критике в адрес современного искусства на фоне собственных французских построек в "русской деревне". Виртуальный диспут между звёздами разверзнулся из-за скульптуры Урса Фишера "Большая глина № 4", установленной в центре Москвы.

Фото © Instagram / Максим Галкин

Ранее Галкин "посмел" раскритиковать появление на Болотной набережной 12-метрового изваяния, сравнив на грани тонких намёков его с известной в таких случаях кучей. В ответ инста-журналистка назвала подобных критиков, "любящих салат оливье и "Голубой огонёк", лохами. Она не преминула упомянуть среди таковых держателей "французских замков в русской деревне". После чего супруг Примадонны понял, что речь идёт о нём в том числе. И от лица "простого русского народа" записал ответный видеоспич.

"Искусство, которое стоит посредине большого старого города, в центре столицы, должно быть талантливое искусство. Я вам говорю, что это произведение бездарное. Дело не в том, на что оно похоже, оно неталантливое", — объяснил ещё раз свою точку зрения Галкин.

Артист также ответил на упрёк-намёк по поводу безвкусицы размещать французские изыски в российской глуши. Он рассказал, что вместе с архитекторами продумывал план своего дома в романском стиле, поэтому особняк идеально вписан в ландшафт. Телеведущий сделал также отсылку на вкус великого русского писателя — Льва Николаевича Толстого. По словам Галкина, в XIX веке в деревне Грязь стоял похожий дом в том же стиле, построенный семьёй Льва Толстого. В доказательство он поделился публикацией рисунка из архива Толстых, который ему показала родственница литератора и известная ведущая Фёкла Толстая. Он также рассказал Ксении и подписчикам, что в ста метрах от его владения находятся остатки фундамента усадьбы Толстых.

"Семья Льва Николаевича Толстого, которая владела этой деревней, подражая тогда французской готике, поставила здесь замок. Им пришла такая идея в голову, потому что здесь такой ландшафт. Деревья здесь — это парковые насаждения, которые когда-то были посажены Толстыми. В какой-то степени это историческая справедливость… Я делаю на своём участке то, что хочу. Строю такой дом, как мне хочется, и уж точно он не портит местность", — подытожил телеведущий.