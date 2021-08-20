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    "Делаю что хочу": Галкин защитил свой французский замок в русской деревне от нападок Собчак

    Инстадива причислила его к тем, кто критикует скульптуру Урса Фишера, размещённую в центре Москвы. Сама тем временем стала рецензентом усадьбы, построенной в духе Льва Толстого.

    19 августа, 21:51
    <p>Коллаж © LIFE / Фото © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/p/CSxEVDfHM_Z/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Ксения Собчак</a> / <a href="https://www.instagram.com/p/CSv6lXFn3Al/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Максим Галкин</a></p>

    Коллаж © LIFE / Фото © Instagram / Ксения Собчак / Максим Галкин

    Причина инста-раздора. Фото © Instagram / Ксения Собчак

    Причина инста-раздора. Фото © Instagram / Ксения Собчак

    Шоумену Максиму Галкину, как подобает замкодержателю, пришлось защищать своё архитектурное детище, расположенное в подмосковной деревне Грязь, от нападок другой популярной личности — Ксении Собчак. Та упрекнула его в критике в адрес современного искусства на фоне собственных французских построек в "русской деревне". Виртуальный диспут между звёздами разверзнулся из-за скульптуры Урса Фишера "Большая глина № 4", установленной в центре Москвы.

    Фото © Instagram / Максим Галкин

    Фото © Instagram / Максим Галкин

    Ранее Галкин "посмел" раскритиковать появление на Болотной набережной 12-метрового изваяния, сравнив на грани тонких намёков его с известной в таких случаях кучей. В ответ инста-журналистка назвала подобных критиков, "любящих салат оливье и "Голубой огонёк", лохами. Она не преминула упомянуть среди таковых держателей "французских замков в русской деревне". После чего супруг Примадонны понял, что речь идёт о нём в том числе. И от лица "простого русского народа" записал ответный видеоспич.

    "Искусство, которое стоит посредине большого старого города, в центре столицы, должно быть талантливое искусство. Я вам говорю, что это произведение бездарное. Дело не в том, на что оно похоже, оно неталантливое", объяснил ещё раз свою точку зрения Галкин.

    Артист также ответил на упрёк-намёк по поводу безвкусицы размещать французские изыски в российской глуши. Он рассказал, что вместе с архитекторами продумывал план своего дома в романском стиле, поэтому особняк идеально вписан в ландшафт. Телеведущий сделал также отсылку на вкус великого русского писателя — Льва Николаевича Толстого. По словам Галкина, в XIX веке в деревне Грязь стоял похожий дом в том же стиле, построенный семьёй Льва Толстого. В доказательство он поделился публикацией рисунка из архива Толстых, который ему показала родственница литератора и известная ведущая Фёкла Толстая. Он также рассказал Ксении и подписчикам, что в ста метрах от его владения находятся остатки фундамента усадьбы Толстых.

    "Семья Льва Николаевича Толстого, которая владела этой деревней, подражая тогда французской готике, поставила здесь замок. Им пришла такая идея в голову, потому что здесь такой ландшафт. Деревья здесь — это парковые насаждения, которые когда-то были посажены Толстыми. В какой-то степени это историческая справедливость… Я делаю на своём участке то, что хочу. Строю такой дом, как мне хочется, и уж точно он не портит местность", — подытожил телеведущий.

    В России выбрали ещё одну самую красивую деревню

    В России выбрали ещё одну самую красивую деревню

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    Авторы
    Арина Родионова
    Арина Родионова

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