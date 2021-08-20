Битва миллиардеров: NASA поставило на паузу контракт со SpaceX по лунному модулю
Конкурент Илона Маска Джефф Безос решил судиться из-за потерянного контракта от государственного агентства.
Илон Маск. Фото © ТАСС / DPA
Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) США приостановило выполнение контракта по разработке лунного посадочного модуля, заключённого с компанией SpaceX миллиардером Илоном Маском. Поводом стал иск, который в суд подал его конкурент — другой миллиардер, Джефф Безос, основатель компании Blue Origin. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на NASA.
Отмечается, что NASA приостановило выполнение контракта до 1 ноября. Слушания же по иску назначены на 14 октября. По версии Blue Origin, NASA ненадлежащим образом оценило её предложение по строительству модуля.
Напомним, в 2019 году NASA объявило о начале реализации проекта лунной программы Artemis, согласно которой высадка на естественный спутник Земли должна состояться в 2024 году. Конкурс на осуществление полётов выиграла компания SpaceX под руководством Илона Маска.
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