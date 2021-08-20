Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) США приостановило выполнение контракта по разработке лунного посадочного модуля, заключённого с компанией SpaceX миллиардером Илоном Маском. Поводом стал иск, который в суд подал его конкурент — другой миллиардер, Джефф Безос, основатель компании Blue Origin. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на NASA.

Отмечается, что NASA приостановило выполнение контракта до 1 ноября. Слушания же по иску назначены на 14 октября. По версии Blue Origin, NASA ненадлежащим образом оценило её предложение по строительству модуля.