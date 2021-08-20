В Госдуму внесут законопроект о надбавках для работающих пенсионеров-сельчан

Один из авторов инициативы назвал абсурдом то, что люди не могут рассчитывать на доплату только потому, что продолжают трудиться. Предлагаемый срок вступления в силу — 1 января 2022 года.

С предложением предусмотреть фиксированную выплату к пенсии для работающих пенсионеров – ветеранов сельского хозяйства выйдут на рассмотрение Госдумы РФ в пятницу депутаты от фракции ЛДПР и сенатор Сергей Леонов. Согласно действующему закону, сейчас льготы начисляются только неработающим пенсионерам. В законопроекте парламентарии говорят об абсурдности ситуации, когда по всем критериям человек подходит для получения выплаты, но минусом является то, что он продолжает трудиться.

"Право на повышение фиксированной выплаты к страховой пенсии пенсионерам, имеющим продолжительный стаж работы в сельской местности, также должно предоставляться независимо от факта осуществления трудовой деятельности, на что и направлен законопроект", — говорится в пояснительной записке.

Предлагаемый законопроектом срок вступления в силу — 1 января 2022 года.