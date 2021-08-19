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Пенсии пересчитают: Кому и на сколько повысят выплаты осенью

До конца сентября льготники должны определиться, как получать набор социальных услуг — в натуральной форме или деньгами. К тому же некоторым повысят пенсии. Как изменится начисление выплат осенью?

18 августа, 21:40
<p>Фото © Shutterstock</p>

Фото © Shutterstock

В ПФР сообщили, что при желании федеральные льготники могут ежегодно менять форму получения набора социальных услуг (НСУ). Им могут предоставлять помощь в натуральном виде или в денежном эквиваленте. Если человек захочет, например, получить деньги вместо услуги, то нужно написать соответствующее заявление. Подать его можно в клиентскую службу Пенсионного фонда, в МФЦ, направить через личный кабинет на сайте ПФР или через портал госуслуг.

Сделать это нужно до 1 октября. Тут стоит обратить внимание, что способ получения НСУ изменится не сразу, а с 1 января. Тем, кто не планирует что-либо менять, заявление писать не нужно. Напомним, что набор социальных услуг включает в себя лекарства, путёвки, бесплатный проезд к месту лечения. Номинальная стоимость НСУ в денежном эквиваленте в 2021 году составляет 1211,66 рубля в месяц. Из них стоимость лекарств — 933,25 рубля, путёвки в санаторий — 144,37 рубля, проезда к месту лечения и обратно — 134,04 рубля.

Сумма льгот входит в состав ежемесячной денежной выплаты (ЕДВ). Большинство льготников получают её вместе с пенсией. Отказаться в пользу денег или в пользу натуральной формы можно как от полного набора соцуслуг, так и от одной или двух его частей.

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Нужно обдуманно подходить к выбору между льготами и денежным эквивалентом, взвесив все за и против. Если отказаться от натуральной льготы или одной из её частей, то в течение всего следующего года нельзя будет воспользоваться путёвкой, получением лекарств или оплатой проезда. Сохранив за собой право на натуральные льготы, человек сможет получить услуги не в рамках их номинальной стоимости (в вышеуказанном размере), а в необходимой для него большей сумме. Ведь стоимость лекарств, путёвки и проезда к месту лечения и обратно превышает выплачиваемый денежный эквивалент. Обращаем особое внимание, что в течение года изменить форму получения НСУ на текущий год невозможно, — сообщили в ПФР.

Осенью изменения в размере пенсий затронут отдельные категории граждан. Кроме того, прибавку получат люди, которым исполнилось 80 лет. Достигшим этого возраста устанавливается повышенная фиксированная выплата к страховой пенсии по старости. Её размер — 6044,48 рубля.

Эта сумма увеличивается также и на соответствующий коэффициент, если пенсионер проживает в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях. Прибавка устанавливается в беззаявительном порядке. Также доплату к пенсии могут получить пенсионеры по заявлению, которое необходимо подать в ПФР. Повышение устанавливается в размере 1/3 от фиксированной выплаты (6044,48 рубля). Такую прибавку могут получить пенсионеры, у которых появились иждивенцы. К примеру, родился ребёнок, и заявление с документами пенсионер принёс в августе. Либо супруг вышел на пенсию, и она меньше, чем у заявителя пенсионера, — добавила ведущий юрист "Европейской юридической службы" Оксана Красовская.

Доплата к пенсии положена на содержание любого иждивенца. Правда, здесь тоже есть свои ограничения.

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Например, доплата положена за несовершеннолетнего ребёнка, студента очной формы обучения, инвалидов и пожилых родственников. При этом максимальное количество нетрудоспособных членов семьи — три человека. На каждого выплачивается треть от фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости, — рассказал руководитель юридической практики компании "Интерцессия" Кирилл Стус.

По заявлению пенсионер может получить прибавку к пенсии, если он выработал необходимый календарный стаж работы в районах Крайнего Севера или приравненных к ним местностях. Учитываются 15 календарных лет в районах Крайнего Севера или 20 календарных лет в приравненных к ним местностях, а также страховой стаж (25 лет у мужчин и 20 лет у женщин). После подачи заявления и проверки устанавливается повышение фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости или по инвалидности.

Также стоит ждать прибавки пенсионерам, которые прекратили трудовые отношения или закрыли ИП в мае 2021 года. Они получат индексацию пенсии в сентябре 2021 года за июнь, июль, август. Кроме того, выплата за сентябрь уже будет в новом размере, — рассказал заместитель председателя коллегии адвокатов "Корчаго и партнёры" Тимур Баязитов.

Также с 1 ноября 2021 года будут пересчитаны размеры доплат к пенсиям членам лётных экипажей воздушных судов гражданской авиации, а также отдельных категорий работников организаций угольной промышленности. Эти деньги выплачиваются за счёт взносов, которые выплачивают работодатели, использующие труд этих категорий сотрудников.

Доплаты пересчитываются ежеквартально. Размер их зависит от отношения суммы взносов по дополнительным тарифам и ещё нескольких факторов. Доплату получают только те, кто уже не работает по льготным специальностям, дающим на неё право, — пояснила Оксана Красовская.

Скидки и перерасчёт: С 1 августа появятся новые льготы и повысят некоторые социальные выплаты

Скидки и перерасчёт: С 1 августа появятся новые льготы и повысят некоторые социальные выплаты

Авторы
Нина Важдаева
Нина Важдаева

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