Пенсии пересчитают: Кому и на сколько повысят выплаты осенью До конца сентября льготники должны определиться, как получать набор социальных услуг — в натуральной форме или деньгами. К тому же некоторым повысят пенсии. Как изменится начисление выплат осенью? 18 августа, 21:40 Фото © Shutterstock

В ПФР сообщили, что при желании федеральные льготники могут ежегодно менять форму получения набора социальных услуг (НСУ). Им могут предоставлять помощь в натуральном виде или в денежном эквиваленте. Если человек захочет, например, получить деньги вместо услуги, то нужно написать соответствующее заявление. Подать его можно в клиентскую службу Пенсионного фонда, в МФЦ, направить через личный кабинет на сайте ПФР или через портал госуслуг.

Сделать это нужно до 1 октября. Тут стоит обратить внимание, что способ получения НСУ изменится не сразу, а с 1 января. Тем, кто не планирует что-либо менять, заявление писать не нужно. Напомним, что набор социальных услуг включает в себя лекарства, путёвки, бесплатный проезд к месту лечения. Номинальная стоимость НСУ в денежном эквиваленте в 2021 году составляет 1211,66 рубля в месяц. Из них стоимость лекарств — 933,25 рубля, путёвки в санаторий — 144,37 рубля, проезда к месту лечения и обратно — 134,04 рубля.

Сумма льгот входит в состав ежемесячной денежной выплаты (ЕДВ). Большинство льготников получают её вместе с пенсией. Отказаться в пользу денег или в пользу натуральной формы можно как от полного набора соцуслуг, так и от одной или двух его частей.

— Нужно обдуманно подходить к выбору между льготами и денежным эквивалентом, взвесив все за и против. Если отказаться от натуральной льготы или одной из её частей, то в течение всего следующего года нельзя будет воспользоваться путёвкой, получением лекарств или оплатой проезда. Сохранив за собой право на натуральные льготы, человек сможет получить услуги не в рамках их номинальной стоимости (в вышеуказанном размере), а в необходимой для него большей сумме. Ведь стоимость лекарств, путёвки и проезда к месту лечения и обратно превышает выплачиваемый денежный эквивалент. Обращаем особое внимание, что в течение года изменить форму получения НСУ на текущий год невозможно, — сообщили в ПФР.

Осенью изменения в размере пенсий затронут отдельные категории граждан. Кроме того, прибавку получат люди, которым исполнилось 80 лет. Достигшим этого возраста устанавливается повышенная фиксированная выплата к страховой пенсии по старости. Её размер — 6044,48 рубля.

— Эта сумма увеличивается также и на соответствующий коэффициент, если пенсионер проживает в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях. Прибавка устанавливается в беззаявительном порядке. Также доплату к пенсии могут получить пенсионеры по заявлению, которое необходимо подать в ПФР. Повышение устанавливается в размере 1/3 от фиксированной выплаты (6044,48 рубля). Такую прибавку могут получить пенсионеры, у которых появились иждивенцы. К примеру, родился ребёнок, и заявление с документами пенсионер принёс в августе. Либо супруг вышел на пенсию, и она меньше, чем у заявителя пенсионера, — добавила ведущий юрист "Европейской юридической службы" Оксана Красовская.

Доплата к пенсии положена на содержание любого иждивенца. Правда, здесь тоже есть свои ограничения.

— Например, доплата положена за несовершеннолетнего ребёнка, студента очной формы обучения, инвалидов и пожилых родственников. При этом максимальное количество нетрудоспособных членов семьи — три человека. На каждого выплачивается треть от фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости, — рассказал руководитель юридической практики компании "Интерцессия" Кирилл Стус.

По заявлению пенсионер может получить прибавку к пенсии, если он выработал необходимый календарный стаж работы в районах Крайнего Севера или приравненных к ним местностях. Учитываются 15 календарных лет в районах Крайнего Севера или 20 календарных лет в приравненных к ним местностях, а также страховой стаж (25 лет у мужчин и 20 лет у женщин). После подачи заявления и проверки устанавливается повышение фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости или по инвалидности.

— Также стоит ждать прибавки пенсионерам, которые прекратили трудовые отношения или закрыли ИП в мае 2021 года. Они получат индексацию пенсии в сентябре 2021 года за июнь, июль, август. Кроме того, выплата за сентябрь уже будет в новом размере, — рассказал заместитель председателя коллегии адвокатов "Корчаго и партнёры" Тимур Баязитов.

Также с 1 ноября 2021 года будут пересчитаны размеры доплат к пенсиям членам лётных экипажей воздушных судов гражданской авиации, а также отдельных категорий работников организаций угольной промышленности. Эти деньги выплачиваются за счёт взносов, которые выплачивают работодатели, использующие труд этих категорий сотрудников.

— Доплаты пересчитываются ежеквартально. Размер их зависит от отношения суммы взносов по дополнительным тарифам и ещё нескольких факторов. Доплату получают только те, кто уже не работает по льготным специальностям, дающим на неё право, — пояснила Оксана Красовская.

Авторы Нина Важдаева