Талибы убили родственника немецкого журналиста и разыскивали его самого
Они также приходили с обысками как минимум к трём сотрудникам компании. Корреспондент же уже находится в Германии.
Фото © ТАСС / АР
В Афганистане члены движения "Талибан"* убили близкого родственника немецкого журналиста. Другие родные смогли спастись в последний момент и сейчас вынуждены скрываться от преследователей.
Журналист работал на немецкое издание Deutsche Welle. Как сообщают в компании, талибы искали самого репортёра, но он сейчас находится в Германии. Также сообщается о том, что радикалы приходили в дома родственников как минимум трёх сотрудников издания.
"Убийство родственника одного из наших сотрудников "Талибаном" показывает, насколько опасно журналистам и их семьям находиться в Афганистане в настоящее время", — сказал генеральный директор DW Петер Лимбург.
Напомним, 15 августа боевики радикального движения "Талибан" вошли в Кабул и объявили о контроле над всей территорией Афганистана, талибы подняли свой флаг над президентским дворцом и заявили об окончании войны. Сам глава государства Ашраф Гани ушёл в отставку и покинул страну. После этого в столице началась паника, люди пытались сбежать из города, некоторые попытки закончились трагедией. 18 августа экс-лидер республики обратился к нации и заявил, что намерен вернуться в страну в ближайшее время.
Ранее Лайф разбирался, кто такие талибы и что несёт "Талибан" жителям Афганистана.
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* Деятельность организации запрещена в России по решению Верховного суда.
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