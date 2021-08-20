Талибы убили родственника немецкого журналиста и разыскивали его самого

В Афганистане члены движения "Талибан"* убили близкого родственника немецкого журналиста. Другие родные смогли спастись в последний момент и сейчас вынуждены скрываться от преследователей.

Журналист работал на немецкое издание Deutsche Welle. Как сообщают в компании, талибы искали самого репортёра, но он сейчас находится в Германии. Также сообщается о том, что радикалы приходили в дома родственников как минимум трёх сотрудников издания.

"Убийство родственника одного из наших сотрудников "Талибаном" показывает, насколько опасно журналистам и их семьям находиться в Афганистане в настоящее время", — сказал генеральный директор DW Петер Лимбург.