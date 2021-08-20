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    Меркель сегодня приедет в Россию с последним визитом в роли канцлера

    Ожидается, что на переговорах будут подняты темы Афганистана, Белоруссии и Украины. Затем глава Федерального правительства ФРГ отправится в Киев.

    19 августа, 23:28
    <p>Фото © <a href="http://static.kremlin.ru/media/events/press-photos/orig/DVfGA4z4YPjxGNXnhd2gJB1uBe4rDXnL.jpg?kremlin-ru_photo-36.jpg" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Пресс-служба Кремля</a></p>

    Фото © Пресс-служба Кремля

    20 августа в Москве состоится первая с начала пандемии очная встреча президента России Владимира Путина и канцлера ФРГ Ангелы Меркель. В то же время она будет последней для Меркель в роли главы правительства.

    "Планируется обсудить состояние и перспективы развития двустороннего сотрудничества в различных областях, а также рассмотреть ряд актуальных международных и региональных вопросов", — сообщили в пресс-службе Кремля.

    Известно, что во время своего визита в Москву фрау канцлер возложит венок на Могилу Неизвестного Солдата. Официальный представитель Правительства ФРГ Штеффен Зайберт ранее заявил, что на двусторонних переговорах будут подняты темы Афганистана, Белоруссии и Украины. Он также упомянул, что в повестке помимо борьбы с пандемией будет вопрос "Северного потока – 2" и роль Украины как страны-транзитёра российского газа. За время пандемии коронавируса Путин и Меркель неоднократно вели переговоры по телефону, последние состоялись 21 июля. Канцлер и президент обменялись мнениями по реализации Минских соглашений и урегулированию конфликта в Донбассе.

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    Урегулирование ситуации на востоке Украины и "спасение" Минских соглашений, по мнению германского политолога Александра Рара, станут главными и на этот раз. Он предположил, что Меркель во время визита в Россию попытается создать все условия для этого.

    "Это может стать её главной целью. В последнюю секунду она попытается обеспечить прорыв, но, с моей точки зрения, мяч находится на стороне Украины. Я думаю, что она хочет завершить свой канцлерский срок положительным шагом в сторону России, — предположил Рар в беседе с ТАСС. — Она захочет расставить точки над "i" в своих отношениях с РФ, а также создать мостик, по которому пойдёт её политический наследник и будет работать с Москвой".

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    В сентябре в Германии пройдут выборы, и нынешний канцлер Ангела Меркель уйдёт в отставку. После визита в Москву политик 22 августа отправится с визитом в Киев, где пообщается с президентом Украины Владимиром Зеленским.

    Авторы
    Арина Родионова
    Арина Родионова

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