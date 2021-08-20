Меркель сегодня приедет в Россию с последним визитом в роли канцлера

20 августа в Москве состоится первая с начала пандемии очная встреча президента России Владимира Путина и канцлера ФРГ Ангелы Меркель. В то же время она будет последней для Меркель в роли главы правительства.

"Планируется обсудить состояние и перспективы развития двустороннего сотрудничества в различных областях, а также рассмотреть ряд актуальных международных и региональных вопросов", — сообщили в пресс-службе Кремля.

Известно, что во время своего визита в Москву фрау канцлер возложит венок на Могилу Неизвестного Солдата. Официальный представитель Правительства ФРГ Штеффен Зайберт ранее заявил, что на двусторонних переговорах будут подняты темы Афганистана, Белоруссии и Украины. Он также упомянул, что в повестке помимо борьбы с пандемией будет вопрос "Северного потока – 2" и роль Украины как страны-транзитёра российского газа. За время пандемии коронавируса Путин и Меркель неоднократно вели переговоры по телефону, последние состоялись 21 июля. Канцлер и президент обменялись мнениями по реализации Минских соглашений и урегулированию конфликта в Донбассе.

Урегулирование ситуации на востоке Украины и "спасение" Минских соглашений, по мнению германского политолога Александра Рара, станут главными и на этот раз. Он предположил, что Меркель во время визита в Россию попытается создать все условия для этого.

"Это может стать её главной целью. В последнюю секунду она попытается обеспечить прорыв, но, с моей точки зрения, мяч находится на стороне Украины. Я думаю, что она хочет завершить свой канцлерский срок положительным шагом в сторону России, — предположил Рар в беседе с ТАСС. — Она захочет расставить точки над "i" в своих отношениях с РФ, а также создать мостик, по которому пойдёт её политический наследник и будет работать с Москвой".