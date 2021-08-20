"Псячья мова": Украинский олимпиец грубо высказался о государственном языке
Это высказывание было в личной переписке. Но, став публичным, оно вызвало настоящий скандал.
Дмитрий Грачёв. Фото © Facebook / Володимир В'язівський
Бывший украинский депутат Владимир Вязовский обнародовал частную переписку с олимпийцем Дмитрием Грачёвым, который в 2004 году в Афинах заработал для Украины бронзу. Экранные снимки переписки были опубликованы в "Фейсбуке".
Если им верить, Грачёв негативно высказался про украинский язык и назвал его "псячьей мовой". Сама переписка касалась денег, которые Грачёв задолжал экс-нардепу. Спортсмен одолжил у него четыре с половиной тысячи долларов, но так и не вернул.
"Общество интересует ваше мнение: стоит ли приглашать на торжества по случаю [Дня] независимости олимпийцев, которые в частном общении презирают Украину, украинский язык? Стоит ли таких олимпийцев допускать к тренировкам детей, лекциям и другим публичным мероприятиям?" — задаёт риторический вопрос Вязовский.
А ранее фанаты "Сватов" пришли в ярость из-за перевода сериала на украинский язык. Зрители считают, что он выполнен непрофессионально, из-за чего пропал весь колорит ситкома. А один из пользователей язвительно предложил перевести на "ридну мову" "Бриллиантовую руку".
Комментариев: 0