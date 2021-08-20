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    "Псячья мова": Украинский олимпиец грубо высказался о государственном языке

    Это высказывание было в личной переписке. Но, став публичным, оно вызвало настоящий скандал.

    19 августа, 23:48
    <p>Дмитрий Грачёв. Фото © Facebook / <a href="https://www.facebook.com/viazivskyi?__cft__%5B0%5D=AZW5gcGWRuZWaLeqUiz1xu6f1IpB3eTpaXmoSN2GnC67HtSrbLgwEMIN6CLXcyvzNiqdUIERbH5tm7ov_S8usuvsmbZthkls5yEaDE3jsIXPVX6r53Vn7RRlT_TQUUToK2g&__tn__=-UC*F" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Володимир В&#x27;язівський</a></p>

    Дмитрий Грачёв. Фото © Facebook / Володимир В'язівський

    Бывший украинский депутат Владимир Вязовский обнародовал частную переписку с олимпийцем Дмитрием Грачёвым, который в 2004 году в Афинах заработал для Украины бронзу. Экранные снимки переписки были опубликованы в "Фейсбуке".

    Если им верить, Грачёв негативно высказался про украинский язык и назвал его "псячьей мовой". Сама переписка касалась денег, которые Грачёв задолжал экс-нардепу. Спортсмен одолжил у него четыре с половиной тысячи долларов, но так и не вернул.

    "Общество интересует ваше мнение: стоит ли приглашать на торжества по случаю [Дня] независимости олимпийцев, которые в частном общении презирают Украину, украинский язык? Стоит ли таких олимпийцев допускать к тренировкам детей, лекциям и другим публичным мероприятиям?" — задаёт риторический вопрос Вязовский.

    Опрос показал, сколько украинцев общается дома исключительно на мове

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    А ранее фанаты "Сватов" пришли в ярость из-за перевода сериала на украинский язык. Зрители считают, что он выполнен непрофессионально, из-за чего пропал весь колорит ситкома. А один из пользователей язвительно предложил перевести на "ридну мову" "Бриллиантовую руку".

    Авторы
    Артем Порвин
    Артем Порвин

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