Бывший украинский депутат Владимир Вязовский обнародовал частную переписку с олимпийцем Дмитрием Грачёвым, который в 2004 году в Афинах заработал для Украины бронзу. Экранные снимки переписки были опубликованы в "Фейсбуке".

Если им верить, Грачёв негативно высказался про украинский язык и назвал его "псячьей мовой". Сама переписка касалась денег, которые Грачёв задолжал экс-нардепу. Спортсмен одолжил у него четыре с половиной тысячи долларов, но так и не вернул.

"Общество интересует ваше мнение: стоит ли приглашать на торжества по случаю [Дня] независимости олимпийцев, которые в частном общении презирают Украину, украинский язык? Стоит ли таких олимпийцев допускать к тренировкам детей, лекциям и другим публичным мероприятиям?" — задаёт риторический вопрос Вязовский.